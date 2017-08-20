На Сахалине вспомнили губернатора Фархутдинова, погибшего в авиакатастрофе на Камчатке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Память сахалинского губернатора Игоря Фархутдинова и его коллег, погибших в авиакатастрофе на Камчатке, почтили в воскресенье в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства сахалинской области.

"Родственники, друзья и бывшие коллеги возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории Воскресенского кафедрального собора. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон отслужил у мемориала заупокойную литию. Позже собравшиеся почтили память погибших минутой молчания", - говорится в сообщении.

Вертолет МИ-8, летевший из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск, потерпел крушение 20 августа 2003 года возле горы Опала. На его борту находился губернатор Игорь Фархутдинов и сопровождавшие его руководители и сотрудники различных структур администрации Сахалинской области. Они направлялись в служебную командировку.

В авиакатастрофе погибли 20 человек. Среди них 14 сахалинцев, трое жителей Курильских островов и три члена экипажа.