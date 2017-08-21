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Камчатка представит на ВЭФ-2017 выставку 3D фотографий дикой природы

В стране
21 августа, 5:01 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Фотографии не боятся воды, воздействия солнца, температурных перепадов и не подвержены выцветанию

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края представит на Восточном экономическом форуме-2017, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, экспозицию двухметровых 3D-фотографий дикой природы полуострова. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба администрации региона, отметив, что экспозиция будет развернута в рамках выставки "Улица Дальнего Востока".

"Экспозиция фотографий Камчатского края в формате 3D будет представлена на стенде региона на выставке "Улица Дальнего Востока". Изображения выполнены по технологии многоракурсной лентикулярной печати (стереоизображения - прим. ТАСС) MagicVision, позволяющей зрителю видеть сцену трехмерной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотографии выполнены на трехмиллиметровом пластике. Картины не боятся воды, воздействия солнца, температурных перепадов и не подвержены выцветанию. Основные герои фотографий - представители животного мира Камчатки: бурые медведи, орланы и другие.

В этом году экспозиция Камчатки на фестивале "Улица Дальнего Востока" будет разделена на три тематические зоны, представляющие туризм, культуру и экономику региона. Основной павильон, посвященный туризму, будет выполнен в форме снежного куба, внутри которого создадут имитацию пурги. В этой зоне посетители смогут увидеть презентацию различных видов отдыха, а также попробовать свои силы в катании на горных лыжах и сноуборде на специальном тренажере.

"Вторая зона экспозиции Камчатского края будет посвящена национальной культуре. Здесь будут представлены традиционные строения коренного населения и русских первопоселенцев, а также пройдут различные мастер-классы и выступления творческих коллективов", - сообщила пресс-служба. Третьей зоной станет макет круглогодичной теплицы, которая будет построена на полуострове в рамках территории опережающего развития "Камчатка".

Участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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