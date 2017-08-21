Россия встретит новую неделю жарой на юге и ливнями на Дальнем Востоке

ТАСС, 21 августа. Новая неделя начнется в стране с жары на территории Южного и Приволжского федеральных округов, которая в отдельных регионах уже привела к серьезным природным пожарам, и сильных дождей с грозами на Дальнем Востоке, сообщили в понедельник ТАСС в центре погоды "Фобос".

"Высокие температуры на территории Южного и Приволжского федеральных округов, температура 31-36 градусов. Дожди с грозами, местами сильные в Амурской области, Забайкалье, Бурятии и на юге Якутии", - сказали в "Фобосе". "Малоподвижный, но активный циклон будет заливать дождями с грозами Амурскую область, юг Якутии и распространит свое влияние на Хабаровский край", - отмечают синоптики.

В центральных областях погода начнет меняться, ожидаются локальные ливни с грозами.

Пожары на юге

На всей территории Ростовской области продолжает действовать чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В одном из районов - Усть-Донецком - действует режим ЧС из-за крупного лесного пожара, огнем была пройдена площадь более 4,8 тыс. га.

Первая информация о возгорании поступила в четверг, 17 августа. В пятницу огонь распространился, в итоге была привлечена авиация, поскольку сложность ландшафта не позволяла добраться к месту происшествия на автотранспорте. В воскресенье распространение огня удалось остановить. Сейчас в районе продолжают работать восемь воздушных судов: четыре от МЧС, еще четыре - от Южного военного округа.

Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Ставрополье объявлено на 21-23 августа, продолжительная засушливая погода отмечается на всей территории края с 4 августа. Спасатели предупреждают о вероятности повреждения посевов пропашных сельскохозяйственных культур и увеличения популяций вредителей сельхозугодий. Особую опасность представляют ландшафтные пожары при сильном ветре, который разносит огонь в разные стороны, а также раздувает только что потушенные очаги. На днях спасатели 8 часов боролись с возгоранием под Ставрополем на площади 50 га.

Как сообщил в понедельник ТАСС замначальника пресс-службы волгоградского главка МЧС Дмитрий Доценков, спасатели тушат крупный степной пожар в Городищенском районе региона на площади 15 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет.

В воскресенье под Волгоградом потушили один крупный природный пожар, который продолжался около 30 часов на площади 900 га. Существовала угроза населенному пункту Каменный Буерак, но она была ликвидирована. По сообщению МЧС, в Волгоградской области с 22 по 24 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность, 3 июля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим. В Волгоградской области в ближайшие три дня осадков не ожидается, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит плюс 30-35 градусов, местами порывы ветра до 20 м/ c.

До 22 августа действует экстренное предупреждение от МЧС в связи с чрезвычайной пожароопасностью в большинстве районов Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье.

До плюс 30 градусов на севере страны

По данным метеослужбы Республики Коми, "африканская" жара, которая сохраняется в центральных районах России, распространится и на территорию региона. На юге Коми днем ожидается до плюс 30 градусов, среднедневная температура выше нормы на 8 градусов. На севере Коми температура составит до плюс 25 градусов, в Воркуте - до 19 градусов тепла.

В Архангельской области в ближайшие дни ожидается днем плюс 20-25 градусов, местами до плюс 30, при этом синоптики прогнозируют переменную облачность, местами дожди, грозы.

Крым после природных ЧС, в Красноярском крае - рекорды по осадкам

После природных катаклизмов, обрушившихся на Крымский полуостров в ночь на субботу, в республике установилась комфортная летняя погода. По прогнозу крымского гидрометцентра, в понедельник в регионе воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, осадков не ожидается. Во вторник и в ночь на среду местами возможны грозы, усиление ветра до 13 м/с, станет прохладнее на два градуса. В среду днем осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу из-за сильных ливней с грозами в Крыму имели место чрезвычайные ситуации. Так, в селе Яркое из-за дождей частично было подтоплено 153 двора, никто не пострадал, вода сошла к утру субботы. Сейчас местные власти подсчитывают ущерб.

В районе Судака на трассе Грушевка - Судак возле села Дачное произошел сход водно-грязевого потока на проезжую часть, который едва не смыл около 15 автомобилей. Никто не пострадал, спасатели эвакуировали водителей и пассажиров. Винзавод "Массандра", на филиале которого в районе Судака в ночь на субботу селем смыло, по предварительной оценке, около 80 га виноградников, подсчитывает сейчас ущерб.

Атмосферный фронт обрушил за последние полтора суток на Красноярск 1,7 месячной нормы осадков, в результате чего было парализовано движение на многих улицах, обесточены сотни домов, подтоплены десятки подвалов. Сейчас фронт ушел на северо-восток региона. По информации специалиста краевого гидрометеоцентра Ивана Гордеева, прошедший ливень характеризуется как опасное явление. За последние десятилетия таковых в Красноярске не наблюдалось.

Дожди на Дальнем Востоке

Специалисты приморского краевого гидрометцентра в понедельник подтвердили прогноз новых ливней и паводков в регионе. По данным метеорологов, непогода обрушится на край 24 августа. "По уточненным данным, предположение о возникновении над Китаем активного циклона, смещающегося в восточном, северо-восточном направлении, подтверждается. Ожидается, что 24 августа данный циклон выйдет на территорию Хабаровского края, а через Приморский край пройдет связанный с ним атмосферный фронт", - говорится в сообщении.

По прогнозу, 24 августа на юге края, который пострадал от паводка в начале месяца, вновь пройдут ливни. Количество осадков может достичь 1,5 декадных норм. "Дожди остановят спад воды на реках края и сформируют дождевые паводки с подъемом уровня воды до 0,5-1,5 м с подтоплением пониженных участков пойм, лугов, сенокосов, дорог местного значения", - отметили синоптики.

С первым предупреждением о непогоде специалисты выступили еще 18 августа, однако допускалось, что циклон может миновать Приморье.

Синоптики также прогнозируют дожди в других районах региона. "21 августа большая часть Дальнего Востока находится под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Над Читинской областью в северо-восточном направлении смещается глубокий циклон с системой атмосферных фронтов, в зоне его влияния окажутся Амурская область, южные районы Якутии, Хабаровский край - в этих районах пройдут дожди с грозами. Фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди и в Приморье", - сказали в приморском гидрометцентре.

Дожди в понедельник также пройдут в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке.