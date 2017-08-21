Львицу, напавшую на подростка в Саратовской области, передали в зоопарк

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Приставы изъяли у владельца львицу, напавшую на 15-летнего мальчика в городе Энгельсе Саратовской области, и передали в зоопарк города Пензы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

"Согласно решению суда, львица была изъята у владельца. Животное было оставлено в Пензенский зоопарк, где оно будет проживать постоянно", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что решение об изъятии суд принял еще в конце мая текущего года. Однако, сразу после этого владелец вместе с животным скрылись. Обнаружить их местонахождение и изъять животное приставам удалось в ходе розыскных мероприятий.

Ранее сообщалась, что львица напала на подростка 24 апреля, на одной из улиц Энгельса. Оказалось, что владелец содержал дикое животное в доме и выгуливал в общественных местах. Ребенку оказали помощь в травмпункте, а львицу было решено направить в зоопарк.