Львицу, напавшую на подростка в Саратовской области, передали в зоопарк

Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и АзииНовости партнеров 21 августа, 13:47
Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрдЭкономика и бизнес 21 августа, 13:33
Аварии кораблей ВМС США в результате столкновений. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 13:26
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождениеОбщество 21 августа, 13:26
Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpressЭкономика и бизнес 21 августа, 13:24
Hyundai Merchant планирует запустить сервис по Севморпути в 2020 годуТранспорт 21 августа, 13:22
Зюганов призвал ЦИК разобраться, почему Жириновского чаще всех зовут на телевидениеПолитика 21 августа, 13:16
Участники дела о беспорядках в Рефтинском спецучилище приговорены к условным срокамНовости Урала 21 августа, 13:07
"Искусство Лего" будет работать в Москве до 27 августаОбщество 21 августа, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Приставы изъяли у владельца львицу, напавшую на 15-летнего мальчика в городе Энгельсе Саратовской области, и передали в зоопарк города Пензы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
"Согласно решению суда, львица была изъята у владельца. Животное было оставлено в Пензенский зоопарк, где оно будет проживать постоянно", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что решение об изъятии суд принял еще в конце мая текущего года. Однако, сразу после этого владелец вместе с животным скрылись. Обнаружить их местонахождение и изъять животное приставам удалось в ходе розыскных мероприятий.
Ранее сообщалась, что львица напала на подростка 24 апреля, на одной из улиц Энгельса. Оказалось, что владелец содержал дикое животное в доме и выгуливал в общественных местах. Ребенку оказали помощь в травмпункте, а львицу было решено направить в зоопарк.