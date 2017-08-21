В Карачаево-Черкесии состоится межрегиональный пеший переход в честь 25-летия республики

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Межрегиональный спортивно-туристический переход через перевал Эпчик в Карачаево-Черкесии (КЧР), приуроченный к празднованию 25-летия республики, пройдет 23 августа и соберет более ста любителей активного отдыха. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"В КЧР в последние годы ведется активная работа по развитию массового спорта, возрождению традиций спортивного туризма и популяризации здорового образа жизни. Одним из интересных и массовых мероприятий в этом году станет пеший переход в честь 25-летия нашей многонациональной республики. Ожидается участие более 100 человек из КЧР, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области", - сказал он.

Участникам акции предстоит пройти около 30 км из Джамагатского ущелья в село Дуут через перевал Эпчик, высота которого - 3 тыс. м над уровнем моря.

"Маршрут рассчитан на средний уровень подготовки участников. Будут сформированы более 10 команд, каждую из них будет сопровождать опытный инструктор. Самому старшему из заявленных на сегодня участников 67 лет, он уроженец Ставропольского края", - сказал собеседник агентства, добавив, что самому младшему участнику - 18 лет.

Участников будут также сопровождать сотрудники МЧС и медработники, сказал Джатдоев.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. Основные торжества, приуроченные к 25-летию КЧР, пройдут в сентябре 2017 года.