Пять новых образовательных и спортивных объектов откроют в КЧР в сентябре

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс заработают в Карачаево-Черкесии (КЧР) 1 сентября 2017 года. К началу учебного года в республике планируют сдать в эксплуатацию пять образовательных и спортивных объектов, написал в понедельник на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Провел рабочую встречу с председателем Правительства Карачаево-Черкесии Асланом Озовым, на которой обсудили широкий круг вопросов по текущему социально-экономическому развитию республики. Аслан Анатольевич доложил о готовности школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений Карачаево-Черкесии к новому учебному году. Помимо действующих школ и детских садов, с 1 сентября открывается новый образовательный комплекс в ауле Кара-Паго: школа на 140 мест и детский сад на 40, а также детских садов в а. Икон-Халк на 200 мест и Зеленчуке на 300 мест. Практически готов к сдаче еще один детский сад на 200 мест в Учкекене. Также с нового учебного года начнет работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Малый Зеленчук. Поручил председателю Правительства проконтролировать, чтобы все новые объекты были полностью укомплектованы персоналом, необходимым оборудованием и инвентарем. Еще одной темой встречи стал проект бюджета республики на 2018 год, работа над которым уже началась. Дал поручение обеспечить полное взаимодействие в этом вопросе органов государственной власти республики, местного самоуправления и федеральных структур. #карачаевочеркесия #темрезов #образование #1сентября #кчр #кчр09 #25леткчр Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Авг 21 2017 в 2:20 PDT

"С 1 сентября открывается новый образовательный комплекс в ауле Кара-Паго (школа на 140 мест и детский сад на 40), а также детсады в Икон-Халке на 200 мест и Зеленчуке на 300 мест. Практически готов к сдаче еще один детский сад на 200 мест в Учкекене. Также с нового учебного года начнет работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Малый Зеленчук", - написал Темрезов по итогам встречи с председателем правительства КЧР Асланом Озовым, посвященной социально-экономическому развитию республики, готовности школ региона к новому учебному году и формированию проекта республиканского бюджета на 2018 год.

Глава региона поручил премьеру КЧР проконтролировать, чтобы все новые объекты были полностью укомплектованы персоналом, необходимым оборудованием и инвентарем.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в республике планируется ввести еще два образовательных комплекса, совмещающих школу и детский сад, в селе Холоднородниковском и ауле Псаучье-Дахи Прикубанского и Хабезского районов.

В КЧР в 2017 году в первый класс пойдут около 6 тыс. детей. По данным Минобрнауки республики, этот показатель примерно соответствует прошлогоднему. Всего в школах КЧР учатся более 51 тыс. детей.