Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русгидро" построит гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии за 1,3 млрд рублей

В стране
21 августа, 15:08 UTC+3 ТАСС

ГЭС расположится в Черекском районе республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Компания "Русгидро" построит малую гидроэлектростанцию стоимостью 1,3 млрд рублей в Черекском районе Кабардино-Балкарии, работы планируется завершить осенью 2018 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.

"ПАО "Русгидро" вложит 1,3 млрд рублей в строительство в Кабардино-Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) установленной мощностью 10 МВт. ГЭС будет расположена в Черекском районе. Срок выполнения работ - до 30 ноября 2018 года", - отметили в пресс-службе.

На станции будут установлены три гидроагрегата по 3,46 МВт каждый.

"Новая гидроэлектростанция, по оценкам специалистов, - важный шаг в социально-экономическом развитии региона, обеспечении республики возобновляемой электроэнергией", - добавили в правительстве.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,9 ГВт. Объединяет научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также розничные энергосбытовые компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
4
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
6
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
Темы дня
Новости партнеров
Реклама