"Русгидро" построит гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии за 1,3 млрд рублей

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ТАСС, 21 августа. Компания "Русгидро" построит малую гидроэлектростанцию стоимостью 1,3 млрд рублей в Черекском районе Кабардино-Балкарии, работы планируется завершить осенью 2018 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.
"ПАО "Русгидро" вложит 1,3 млрд рублей в строительство в Кабардино-Балкарии малой гидроэлектростанции (МГЭС) установленной мощностью 10 МВт. ГЭС будет расположена в Черекском районе. Срок выполнения работ - до 30 ноября 2018 года", - отметили в пресс-службе.
На станции будут установлены три гидроагрегата по 3,46 МВт каждый.
"Новая гидроэлектростанция, по оценкам специалистов, - важный шаг в социально-экономическом развитии региона, обеспечении республики возобновляемой электроэнергией", - добавили в правительстве.
Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,9 ГВт. Объединяет научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также розничные энергосбытовые компании.