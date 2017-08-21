Мурманский моногород Кировск может стать круглогодичным турцентром

ТАСС, 21 августа. Власти намерены сделать мурманский моногород Кировск круглогодичным туристическим центром, сообщил в понедельник ТАСС глава городской администрации Сергей Свинин.

"Поток туристов в города идет. Якорные инвестиции в горнолыжные трассы уже сделаны компанией "ФосАгро", сейчас начинаем второй этап - переход ко всесезонному туризму", - сказал Свинин.

По его словам, для ухода от монозависимости, в Кировске решено развивать горнолыжный туризм - сегодня здесь 37 горнолыжных маршрутов, 47 км трасс, 15 подъемников. Для привлечения туристов не только зимой развивается и всесезонная инфраструктура - ведется строительство крытого ледового стадиона, планируется создание многофункционального развлекательного центра, отеля с зоной СПА.

Глава администрации не назвал сумму планируемых инвестиций в инфраструктуру, однако отметил, что большие возможности для развития дал статус территории опережающего развития, что предусматривает ряд льгот для инвесторов. Решение о присвоении Кировску статуса ТОР было принято правительством РФ в марте этого года.

В моногороде Кировск расположен горнодобывающий комбинат "Апатит" (входит в "ФосАгро").