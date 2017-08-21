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В Ивановской области в этом году начнут выделять субсидии на замену газового оборудования

В стране
21 августа, 17:15 UTC+3 ТАСС

Размер субсидии составит 10 тыс. рублей

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ТАСС, 21 августа. Власти Ивановской области выделят в этом году первые 5 млн рублей из регионального бюджета на оказание материальной помощи гражданам для замены старого газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства области.

"На субсидию в сумме 10 тыс. рублей могут претендовать граждане в случае, если доход на одного человека в их семье ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе (около 15 тыс. рублей - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Порядок предоставления помощи был принят в марте текущего года, добавили в пресс-службе. Первоначально воспользоваться субсидией могли только многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

"По поручению главы региона Павла Конькова расширен список получателей социальной помощи на замену газового оборудования. Теперь средства могут получать все семьи с детьми, семьи, где есть неработающие инвалиды и пенсионеры, и одиноко проживающие инвалиды и пенсионеры", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что эти меры помогут предотвратить чрезвычайные ситуации в жилом секторе, связанные с пожарами и взрывами из-за утечек в устаревших котлах, газовых колонках и других отопительных приборах.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что в 2016 году зафиксирован рост подобных происшествий. Для решения проблемы депутаты Госдумы предлагали различные меры, в том числе установку газового оборудования в жилых домах за счет государства.

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