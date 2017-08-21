Власти отменили введенный из-за селя режим ЧС в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти крымского города Судак в понедельник отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сошедшего в ночь на субботу селя во время сильных ливней, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Комиссией [по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования городской округ Судак и ввести режим повседневной деятельности при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу 19 августа 2017 года на трассе Судак - Грушевка из-за ливней произошел сход водно-грязевой смеси. Более 50 автомобилей были заблокированы, около пятнадцати из них смыло с дороги. 76 человек, в том числе 23 ребенка, были эвакуированы. Также в районе Судака были подтоплены несколько десятков домов.

"Создана межведомственная рабочая группа по обследованию домовладений, подтопленных в результате сильного ливня 18-19 августа 2017 года", - уточнили в администрации.

Удар стихии на курорте привел к потерям в сельском хозяйстве. Убытки подсчитывает винзавод "Массандра" (ФГУП, находится в ведении управделами президента РФ - прим. ТАСС), на его филиале в районе Судака селем, по предварительной оценке, смыло около 80 га виноградников.