Развитие текстильной промышленности станет темой первого форсайт-кэмпа под Иваново

ТАСС, 22 августа. Участники первого интеллектуального лагеря нового формата (форсайт-кэмпа) в городе Плес Ивановской области, организованного при поддержке Агентства стратегических инициатив и "Клуба лидеров", обсудят развитие инновационной текстильной промышленности и создадут дорожную карту рынка FashionNet в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 22 по 27 августа в городе Плес Ивановской области состоится форсайт-кэмп - мероприятие, посвященное формированию одного из рынков НТИ - FashionNet. По результатам проведенной работы будет сформирована дорожная карта рынка, <...> включающая мероприятия по устранению административных барьеров, а также господдержке конкретных пилотных проектов", - сообщили в пресс-службе.

Участие в мероприятии примут ведущие российские и зарубежные эксперты в области моды и текстильной промышленности, предприниматели, студенты, а также представители региональных властей.

"Ивановская область с 2016 года активно включилась в работу по реализации НТИ. Наш регион обладает широкими компетенциями в сфере науки, текстильной [промышленности], образования. Это те преимущества, которые помогут области в стремлении обрести лидерство в индустрии текстиля и моды в новых экономических условиях", - отметил губернатор региона Павел Коньков.

В течение пяти дней участники обсудят такие темы, как "Образ продукта будущего в индустрии моды", "Будущее дизайна и проектирования", "Fashiontech : будущее материалов, технологий и производства", "Будущее брендов, торговли и логистики, медиа", "Будущее образования в индустрии моды", "Будущее городской среды", "Бизнес будущего: от технологической ячейки до международных компаний" и "Значение креатива в развитии рынков НТИ".

О форсайт - навигации и форсайт - флоте

Агентство стратегических инициатив ежегодно проводит мероприятия формата "форсайт-флот" и "форсайт-навигация" в различных регионах страны, где команды специалистов обсуждают приоритетные проекты социально-экономического развития территорий. Форсайт-флот традиционно проводится на теплоходах, а форсайт-навигация не имеет таких строгих требований к площадке и проходит в виде интеллектуального лагеря - форсайт-кэмпа.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Агентство стратегических инициатив определило 11 регионов, где пройдут такие мероприятия - ими стали Якутия, Санкт-Петербург, Томская, Калининградская, Московская, Ивановская, Иркутская и Тамбовская области, а также Ставропольский и Хабаровский края и Республика Татарстан.

В ходе мероприятий более 2,5 тыс. предпринимателей, представителей научного сообщества, госслужащих и общественников станут участниками проектирования общественно значимых стратегий развития регионов.

В этом году уже состоялись пять форсайт-сессий - в Якутске, Санкт-Петербурге, Москве, Тамбовской области и Хабаровском крае.

За пять лет проведения подобных мероприятий участники сформировали 155 проектов и проектных команд. Многие из проектов получили успешное развитие на региональном и федеральном уровнях, стали частью государственной и международной повестки в экономике, образовании, государственном управлении.

FashionNet, НТИ и АСИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

В конце 2016 года заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ и руководитель группы по реализации НТИ Евгений Ковнир сообщил ТАСС, что к названным направлениям добавились высокотехнологичные рынки FashionNet (индустрии моды и легкой промышленности) и MediaNet (высокотехнологичные формы и способы потребления контента человеком), которые, по его словам, могут стать приоритетными направлениями НТИ.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.