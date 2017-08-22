В Карачаево-Черкесии начинает работу экологический молодежный форум "Махар"

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ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Махар-2017", посвященный вопросам экологии, начинает работу во вторник в одноименном ущелье в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил ТАСС член оргкомитета форума Расул Динаев.
"В первый день форума по пути следования в наш палаточный лагерь, размещенный на высоте около 2 тыс. м, проведем экологическую акцию по уборке территории двух туристических объектов в Учкуланском ущелье - Замкового камня Карачая ("Ворота большого Карачая") и Замка дружбы, где также состоится историко-этнографическая экскурсия. Об истории и культуре народов нашей республики расскажет ректор Карачаево-Черкесского госуниверситета Таусолтан Узденов", - сказал Динаев.
По его словам, работа форума будет организована по четырем направлениям: научно-образовательная, культурно-просветительная, туристическая и спортивно-оздоровительная программы. Запланирован, в частности, семинар на тему "Человек и экология в современном глобализирующемся мире", будет работать дискуссионная площадка "Экология vs туризм" и другие площадки, где эксперты, студенты и молодые активисты обсудят современные тенденции и проблемы экологии. В рамках форума будут организованы туристические походы, различные тренинги и круглые столы.
Форум "Махар" проводится в Карачаево-Черкесии с 2009 года, в 2015 году он получил статус Северо-Кавказского и проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. Его организатором является Карачаево-Черкесский государственный университет.
В 2017 году форум приурочен к Году экологии в России и Году здоровья в КЧР и пройдет под девизом "Высокие горы - высокая экологическая ответственность!", ожидается участие более 100 человек из регионов юга России, Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Форум завершится 28 августа.