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Развитию дзюдо в Приморье посвятят несколько мероприятий на ВЭФ-2017

В стране
22 августа, 3:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, августа. /ТАСС

Одним из главных событий станет открытие клуба дзюдо при Дальневосточном федеральном университете на острове Русский

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ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Сразу несколько мероприятий, направленных на развитие дзюдо, пройдут во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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"Это международный турнир памяти создателя данного вида спорта, олимпийского чемпиона Дзигоро Кано. Соревнования проводятся под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также в рамках ВЭФ в кампусе ДВФУ будет заложена капсула под строительство международного центра дзюдо и состоится открытие клуба дзюдо ДВФУ при поддержке университета Токай (Япония), олимпийского чемпиона и президента Всеяпонской федерации дзюдо Ямасито Ясухиро, федерации дзюдо Приморского края", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что клуб дзюдо ДВФУ будет работать в одном из спортивных комплексов кампуса на острове Русский. Это классический университетский спортивный клуб, где будут бесплатно обучаться студенты. "В ДВФУ мы планируем развивать дзюдо как массовый студенческий вид спорта. Осваивать классическое дзюдо молодежь будет под началом высококлассных тренеров, которые пройдут специальное обучение в Японии, а с университетом Токай мы договорились о проведении мастер-классов японских тренеров", - сказал сотрудник пресс-службы университета.

Кимоно для студентов от Ямасито Ясухиро

По информации пресс-службы ДВФУ, клуб будет оснащен за счет спонсорских средств и пожертвований. Татами и классические японские кимоно клубу обещал подарить Ямасито Ясухиро. Федерация дзюдо Приморского края обещала помочь в установке необходимого оборудования для тренировок.

"Открытие клуба дзюдо в ДВФУ - большой шаг для развития студенческого спорта и поддержки здорового образа жизни, ведь само по себе дзюдо формирует выносливость, стойкость, спокойствие. Это традиционный японский вид спорта, который преобразовался в национальное российское самбо. Предстоящий международный турнир - очень красивый ответный шаг, ведь в Японии ежегодно проводятся крупные соревнования по самбо на кубок президента России Владимира Путина", - сказал собеседник ТАСС.

Сотрудник пресс-службы сообщил, что международный центр дзюдо в ДВФУ планируется построить за полтора-два года и аналогов ему в России пока нет. В центре будут готовить спортсменов высшей категории, а большой зал с татами и зрительными местами позволит проводить международные турниры высокого уровня. Строительство и оснащение финансирует инвестор, а личную поддержку проекту оказывает заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

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Абэ, Синдзо Трутнев, Юрий Петрович Путин, Владимир Владимирович
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