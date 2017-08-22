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Антитеррористические учения проходят во Владивостоке накануне ВЭФ

В стране
22 августа, 4:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что в учениях принимают участие сотрудники силовых ведомств, органов государственной и муниципальной власти, а также медики

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ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Учения Национального антитеррористического комитета начались во вторник на острове Русский во Владивостоке. В них принимают участие представители правоохранительных органов, силовых ведомств, региональных и муниципальных властей, городских служб, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Тактико-специальные учения проводятся в Приморье по плану Национального антитеррористического комитета. В учениях принимают участие силовые ведомства, органы государственной и муниципальной власти. Так, организацию медицинской помощи, эвакуацию и размещение населения в безопасной зоне отработают департаменты здравоохранения и гражданской защиты Приморского края. На время учений в зоне их проведения возможны ряд ограничений для жителей и гостей края", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что во время учений отрабатываются умения и навыки участников по предотвращению "террористических угроз". При этом число привлеченных к учениям участников не уточняется. Продлятся учения до 25 августа.

Как сообщалось ранее, на острове Русский 6-7 сентября пройдет ВЭФ. На период его проведения для обеспечения безопасности на острове будут введены определенные ограничения. С 4 по 8 сентября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский. Территория кампуса Дальневосточного федерального университета, где проходит форум, будет закрыта для посещения жителями и туристами. Ограничения коснутся и использования воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов: полеты над Владивостоком для всех, кроме рейсовых самолетов, будут запрещены.

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ВЭФ-2017 Противодействие терроризму в России
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