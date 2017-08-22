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Более тысячи жилых домов требуют ремонта после паводка в Приморье

В стране
22 августа, 5:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, августа. /ТАСС

Кроме того, 16 домов были признаны полностью непригодными для проживания

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ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Более тысячи жилых домов требуют ремонта после паводка в Приморье. Такие итоги работы оценочных комиссий озвучил во вторник департамент труда и социального развития администрации Приморского края.

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"В пострадавших от стихии районах Приморья требуют ремонта 1 тыс. 064 дома. Комиссии определили, что на помощь жителям 324 из них направят строительные бригады, работу которых оплатят из средств краевого бюджета", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что за средства краевого бюджета отремонтируют дома пенсионеров, многодетных семей и других владельцев жилья из числа социально незащищенных категорий. О сумме, которую предстоит выделить из бюджета региона, пока не сообщается.

Еще 16 домов признаны комиссиями полностью непригодными для проживания. Их владельцы получат сертификаты на приобретение нового жилья.

Ране сообщалось, что правительство РФ выделило около 650 млн рублей на компенсации пострадавшим от паводка. Средства перечислены двумя траншами. Выделенных средств хватит для выплат компенсаций для 7 тыс. 012 пострадавших, которые получат по 10 тыс. рублей единовременной помощи. Еще 4 тыс. 850 человек получат по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 2 тыс. 430 человек - по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление более 2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек.

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