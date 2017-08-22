На ВЭФ-2017 представят портал "Работа на Дальнем Востоке"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Агентство по развитию человеческого капитала представит на Восточном экономическом форуме-2017 онлайн-площадку "Работа на Дальнем Востоке". Это новый инструмент для поиска и привлечения работников. Об этом ТАСС сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

"Особенностью нашего участия в этом году станет презентация онлайн-площадки "Работа на Дальнем Востоке". Это портал, который будет выполнять функцию "одного окна" для участников рынка труда - соискателей, работодателей, кадровых агентств и организаций, оказывающих образовательные услуги, в части информирования о существующих возможностях трудоустройства на Дальнем Востоке, получения экспертной поддержки по трудоустройству и обучению работников", - сообщил Валентин Тимаков.

Онлайн-площадка "Работа на Дальнем Востоке" размещена и уже действует на официальном сайте Агентства по привлечению человеческого капитала. На ней представлен навигатор самых популярных и высокооплачиваемых профессий на Дальнем Востоке, предложения компаний по поиску сотрудников и другое. Кроме того, на ВЭФ-2017 агентство представит презентацию своей деятельности на стенде программы "Дальневосточный гектар".

"На стенде программы "дальневосточный гектар" можно будет не только непосредственно подать заявку или получить информацию о программе, но и создать модель своего участка и плана его освоения, рассчитать необходимые вложения, познакомиться с актуальными мерами поддержки. Можно будет даже сделать селфи на своем гектаре и получить на свой адрес электронной почты презентацию с подробным описанием модельного решения по освоению участка", - сказал собеседник.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.