От климата до транспорта: над чем работают в Арктике ученые России и Японии

ТАСС, 22 августа. Многие проекты российско-японского научного сотрудничества касаются всестороннего изучения Арктики. В частности, ученых двух стран интересуют климатические исследования в арктических районах России, которые могут стать основой долговременных прогнозов изменения климата на всей планете.

Эти вопросы, среди прочих, будут обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Накануне форума эксперты крупных университетов и научных центров рассказали ТАСС о ведущихся совместных работах и перспективах российско-японского научного сотрудничества в Арктике.

Сферы взаимных интересов

Ученых Японии интересует в российской арктической зоне сразу несколько направлений исследований: от климатических изменений до реализации энергетических проектов. Об этом рассказал ТАСС и. о. заместителя директора по развитию Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), японовед Евгений Пустовойт.

"Осуществляются (японскими учеными) научно-исследовательские проекты в различных областях, в том числе и в сфере исследования Северного морского пути, где возможно участие частных компаний. Вместе с этим существуют и региональные стратегии по Арктике, одна из которых, например, включает переоснащение портов Хоккайдо для улучшения их конкурентоспособности с портами других стран для начала навигации по Северному морскому пути",- отметил эксперт.

Представитель ДВФУ добавил, что интересы Японии в Арктике также затрагивают энергетические проекты, морские перевозки по будущему Северному морскому пути, изучение ресурсных возможностей региона, а также проблемы экологии, окружающей среды и безопасности.

В лидерах - изучение климата Арктики

Первое место среди интересов японских ученых в российской Арктике занимают исследования изменений климата. Именно в этой области реализуется большинство из совместных российско-японских научных проектов в Арктике. "Японии уделяет серьезное внимание исследованиям в Арктике и Антарктике для оценки воздействия климатических изменений и составления будущих прогнозов в глобальном масштабе, равно как и в приложении к собственной стране и окружающим ее акваториям", - отметил Пустовойт.

Наиболее активно сотрудничают с японскими коллегами в этом направлении специалисты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Одним из наиболее значимым из таких проектов стало моделирование изменений климата на суперкомпьютере в исследовательском центре Earth Simulator Center (Иокогама) с использованием данных, полученных на научной станции "Спасская падь" в Якутии.

"В рамках совместного российско-японского научно- исследовательского проекта GAME-Siberia <…> мы проводим математическое моделирование изменения климата по тем данным, которые получены со станции "Спасская падь" в Якутии", - рассказал директор международного научно- образовательного центра по биогеохимии и климатологии (МНОЦ BEST) СВФУ Трофим Максимов.

По словам ученого, на территории "Спасской пади" установлено несколько 30-метровых вышек, которые оснащены современными автоматическим оборудованием для сбора данных о потоках воды, энергии, углерода на разных высотах. Эти данные необходимы для оценки поступления углекислого газа, а также для сравнительного определения вклада конкретных экосистем и антропогенных источников в накопление парниковых газов. На основе этих данных японские специалисты могут составлять долговременные прогнозы изменения климата не только в Арктике, но и в других регионах мира.

Совместное изучение климата ученые России и Японии ведут не только в Восточном секторе Арктики. В 2013 году Арктический и Антарктический НИИ Росгдиромета восстановил работу ледовой базу "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля. Сейчас на ледовой базе круглогодично ведутся научные исследования, а институт пригласил к сотрудничеству иностранных ученых, в том числе японских.

"Вместе с японскими коллегами мы бы хотели вести исследование атмосферных процессов на больших площадях. Эта заинтересованность обоюдная, так как обмен информацией приведет к более точному пониманию природных процессов. В Арктике в настоящее время работает японское научно-исследовательское судно, оно планирует работать и в последующие годы. Вопрос о взаимодействии с японскими коллегами в стадии обсуждения, ясность должна наступить в течение ближайшего месяца", - рассказал начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Владимир Соколов.

Новые направления сотрудничества

Исследования условий развития Северного морского пути и хозяйственного освоения Арктики должны стать новыми направления работы российских и японских ученых, считает Пустовойт.

"В качестве перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества России и Японии в Арктике можно выделить такое направление, как совместная работа по выработке новых методов по регламентации навигации в условиях Северного морского пути и изучение технологических условий для его эксплуатации",- отметил эксперт.

По его мнению, реализация арктических проектов с участием японских инвестиций и научных технологий откроет для России доступ к передовым технологиям экологического мониторинга, судостроения, добычи полезных ископаемых, логистики. В свою очередь Россия может поделиться с Японией обширным научно-технологическим опытом работы в Арктике.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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