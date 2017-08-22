В нескольких регионах РФ жара сменится ливнями и грозами

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Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушенПроисшествия 22 августа, 13:36
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ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Дожди во вторник ожидаются в нескольких регионах страны, в том числе ливни и грозы придут на смену жаркой сухой погоде на юге России, которая успела привести к серьезным природным пожарам в некоторых регионах.
Об этом ТАСС сообщили в центре погоды "Фобос".
На юге страны зной сменится ливнями, грозами. Особенно в Ростовской области, там за 22 дня не выпало ни капли дождя, наконец, к ним придут освежающие ливни, грозы и понижение температуры", - сказал собеседник агентства.
Накануне в Ростове-на-Дону, где в историческом центре днем вспыхнул крупный пожар, сила ветра достигала 25 м/с, а температура воздуха превышала 30 градусов.
По данным Гидрометцентра России, 22 августа в Адыгее, 23-24 августа на большей части Южного федерального округа ожидаются сильный дождь, гроза, град, сильный ветер. "22-23 августа в Крыму сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. 24 августа в Краснодарском крае и Ростовской области - сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В "Фобосе" отметили, что на Дальнем Востоке уже прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению. Так, в Амурской области выпало до 80 мм осадков, что составляет 60-80% нормы. По данным регионального управления МЧС, непогода привела к подтоплению дороги и 54 подворий в селе Рогозовка.
На территории Ромненского района с 23:00 мск 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации, усилия всех служб направлены на ликвидацию последствий циклона.
В пострадавшем от воскресного ливня Красноярске продолжается ликвидация потопа, вызванного дождем, - в городе за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Сотрудники экстренных служб продолжают откачивать воду, восстанавливать дороги, власти оценивают ущерб. В Роспотребнадзоре составляют списки граждан, нуждающихся в вакцинации от инфекционных заболеваний. Как сообщили в ведомстве ТАСС, в основном это жители частного сектора, чьи дома были подтоплены.
Сейчас в Красноярске ясная погода, но уже в среду в Среднесибирском УГМС прогнозируют сильный дождь в течение дня. Температура днем не поднимется выше 17 градусов. Сильный дождь и ветер до 18 метров в секунду ожидаются и в центральных, и южных районах края, на севере - на Таймыре действует штормовое предупреждение - ветер здесь ожидается с порывами до 20 метров в секунду.
Непогода ожидается и в Великом Новгороде, где власти из-за дождя с сильным ветром перенесли празднование Дня Государственного флага из Кремля в зал филармонии. Предполагалось, что торжественное вручение паспортов юным гражданам состоится у памятника "Тысячелетию России" под звуки духового оркестра.
Тем временем в Республике Коми сохраняется необычно жаркая для этого периода погода. Это волна тепла, которая уже около десяти дней наблюдается в средней полосе России, в Поволжье, распространилась и на территорию Коми, рассказала ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак.
"В Сыктывкаре жарко, но уже в пятницу температура спустится до комфортных 20 градусов тепла. Самый жаркий день ожидается в четверг, возможно, температура воздуха приблизится к историческому максимуму, который был зафиксирован 24 августа 1940 года, тогда воздух прогрелся до 30,9 градуса", - сказала представитель региональной метеослужбы. Продолжается лето и в Вологодской области, по данным областного Гидрометцентра, во вторник в регионе до плюс 30 градусов, в западных районах - грозы.
По данным Гидрометцентра, аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более ожидается в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, местами вероятна чрезвычайная пожарная опасность.
Высокая пожароопасность также сохраняется в Оренбургской области. По данным ГУ МЧС по региону, во вторник местами по области температура воздуха прогреется до 33 градусов, в Оренбурге - 31-33 градуса.