В Ульяновской области на треть увеличили затраты на обеспечение дорожной безопасности

ТАСС, 22 августа. Власти Ульяновской области в 2017 году увеличили затраты на обеспечение безопасности дорожного движения на треть, до 106,3 млн рублей. В преддверии учебного года в нормативное состояние приведут все переходы вблизи школ, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"На обеспечение безопасности дорожного движения в 2017 году выделено 106,3 млн рублей, что на 30% выше уровня прошлого года. Выделенные средства направляются на нанесение линий горизонтальной разметки, установку 1,6 тыс. дорожных знаков, барьерного ограждения, освещение пешеходных переходов, обустройство 15 пешеходных переходов у школ в соответствии с требованиями новых национальных стандартов", - говорится в сообщении.

Переходы у школ будут полностью готовы к 1 сентября, отметил замдиректора департамента автомобильных дорог Ульяновской области Рафаэль Тукаев.

В целом в 2017 году на дорожные работы в области потратят рекордные для региона 10 млрд рублей, сказал губернатор Сергей Морозов.

"В этом году на дорожные работы будет потрачена беспрецедентная сумма - около 10 млрд рублей. Денежные средства уже выделены и осваиваются в соответствии с установленными графиками. Особое внимание мы уделяем школьным маршрутам, дорогам регионального и муниципального значения, которые обеспечивают безопасность в подвозе учеников, скорость работы скорой помощи, пожарных расчетов и остальных важнейших социальных служб", - цитирует пресс-служба Морозова.