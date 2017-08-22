Массовый забег на гору Машук посвятили Дню Государственного флага в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 130 человек приняли во вторник участие в X краевых соревнованиях по бегу на гору Машук, посвященных Дню Государственного флага РФ. Как рассказали ТАСС в оргкомитете, участники преодолели 2,8 км горной дороги к вершине лакколита, исполнили там Гимн России, провели церемонию награждения победителей и парад закрытия.

"Лучшие результаты в беге показали Андрей Аллахавердов из Кисловодска и пятигорчанка Анна Копец. Им, а также победителям по 18 категориям вручены ценные подарки и грамоты", - сказали ТАСС в оргкомитете.

Традиционный марафон по горному бегу на вершину Машука среди представителей и сборных команд городов и районов Ставропольского края, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья проводится в честь Дня Государственного флага РФ в Пятигорске десятый год подряд. Организаторами мероприятия выступили Пятигорское местное отделение партии "Единая Россия" совместно с пятигорским штабом ВОО "Молодая Гвардия" и Комитетом по физической культуре и спорту администрации города-курорта.

Гора-лакколит Машук высотой 993,7 м имеет магматическое происхождение, располагается в северо-восточной части Пятигорска.

Гора признана памятником природы. Ее название связывают с горской легендой о прекрасной девушке Машуко, плачущей об убитом старым Эльбрусом женихе Тау.