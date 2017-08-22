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Фильмы в "Ночь кино" в Симферополе можно будет посмотреть в гамаках в городском парке

В стране
22 августа, 14:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, августа. /ТАСС

27 августа зрителям покажут фильмы "Снежная королева III. Огонь и лед", "Кухня. Последняя битва" и "Время первых"

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Кадр из фильма "Время первых"

Кадр из фильма "Время первых"

© Filmpro.ru

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь кино", посвященная Дню российского кино, пройдет в Симферополе в парке имени Гагарина, зрителям на открытой площадке будут продемонстрированы три фильма. Об этом сообщила во вторник журналистам координатор акции в Республике Крым Дарья Богунова.

"Площадка была открыта в парке в июле этого года. Каждый понедельник и пятницу здесь демонстрируются фильмы как новые российские, так и старые советские шедевры, по просьбе зрителей", - отметила Богунова.

В этом году, сообщила она, 27 августа 2017 августа в "Ночь кино" жителям Симферополя продемонстрируют три фильма: анимационный "Снежная королева III. Огонь и лед", а также художественные ленты "Кухня. Последняя битва" и "Время первых".

В парке, сообщила Богунова, для удобства зрителей будут установлены не только кресла, но также развешаны гамаки, будет развернуто и специальное покрытие "для любителей полежать".

Также кинопоказы пройдут в местном кинотеатре "Космос" и в автокинотеатре на улице имени Глинки. "Там кинофильмы смогут посмотреть заядлые автомобилисты, как говориться, не выходя из своих машин. Будет установлен экран для них", - сообщила Богунова.

В целом, отметила она, для показа в "Ночь кино" будет задействовано 22 площадки по всему Крыму.

Акция "Ночь кино" посвящена Дню российского кино. Организаторы мероприятия - Министерство культуры РФ и Фонд кино. Цель акции - популяризация отечественного кинематографа, а также знакомство жителей страны с лучшими киноработами 2017 года.

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