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В Тамбовской области создадут индустриальный парк "Уварово"

В стране
22 августа, 14:52 UTC+3 ТАСС

Для строительства парка выделено более 28 га

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ТАСС, 22 августа. Власти Тамбовской области создадут новый индустриальный парк "Уварово" в городе Уварово, его первый резидент намерен построить завод переработки зерна за 850 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"В Тамбовской области будет создан новый индустриальный парк с универсальной специализацией - на территории города Уварово, постановление об этом подписано главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. Ранее в регионе в течение двух лет были созданы индустриальные парки "Дега" и "Котовск", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в правительстве региона, для индустриального парка "Уварово" выделено более 28 га, он обеспечен всей необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водой, газом. Якорным резидентом парка "Уварово" стала рязанская компания "Ладесол-Тамбов", которая за 18 месяцев намерена построить завод по глубокой переработке зерна за 850 млн рублей и создать 60 рабочих мест.

По словам гендиректора управляющей компании "Регион-68" Олега Соболева, индустриальный парк "Котовск" создан в поселке Бокино Тамбовского района на участке более 142 га, его основным резидентом является австрийская фирма "Боксмарк Ледер" со строительством за €15 млн своего первого в России кожевенного завода мощностью до 3,2 тыс. шкур в сутки.

Компания, которая является ведущим мировым производителем высококачественной обивочной кожи, намерена создать 1,2 тыс. рабочих мест. "Еще рассматриваются 12 заявок от потенциальных резидентов парка", - уточнил Соболев.

Он добавил, что из-за не построенной инфраструктуры в индустриальном парке "Dega-Тамбов" пока нет резидентов. Парк создан в Никифоровском районе Тамбовской области как агропромышленнный и пищевой кластер на площади 300 га, в нем смогут разместиться до 100 резидентов, в зависимости от отрасли и технологического процесса. Выступающая его застройщиком девелоперская компания ранее планировала инвестировать в развитие парка около €10 млн.

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