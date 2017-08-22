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Вологодская область будет готовить кадры для предприятий металлургии и леспрома

В стране
22 августа, 15:07 UTC+3 ТАСС

Губернатор области Олег Кувшинников отметил, что выпускники образовательных заведений должны быть готовы к работе в современных условиях

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ТАСС, 22 августа. Учебные заведения Вологодской области станут базой для подготовки специалистов в сфере металлургии, машиностроения и лесной отрасли, которые будут работать на крупнейшие компании страны. Соглашение о развитии профильного образования подписали во вторник в ходе областного образовательного салона глава Вологодской области Олег Кувшинников и руководители компаний "Северсталь Российская сталь", "УК Сегежа Групп", сообщили в пресс-службе губернатора.

"Подписанные сегодня соглашения направлены на подготовку работников для конкретных предприятий. Крайне важно, чтобы выпускники образовательных заведений были готовы к работе в современных условиях", - процитировала Кувшинникова пресс-служба.

В частности, протокол, который завизировали губернатор и гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов, затрагивает сферы металлургии и машиностроения. Региональной площадкой взаимодействия стал Череповецкий металлургический колледж.

В вопросах подготовки специалистов в лесной отрасли регион будет сотрудничать с ООО "УК "Сегежа Групп". На базе Сокольского лесопромышленного политехнического техникума будет создана специальная кафедра и принята дорожная карта совместных действий по обеспечению потребности компании в кадрах.

Формирование лесопромышленной бизнес-группой профильной кафедры для подготовки кадров - это прецедент в истории лесной отрасли Вологодской области и России в целом.

"Уровень задач и технологий в лесной индустрии стремительно растет. Академическая наука и образование не всегда успевают за практикой, в результате возникает жесткая нехватка квалифицированных кадров. С привлечением лидирующих вузов и средних специальных учебных заведений страны мы создадим новые инструменты обучения отраслевых кадров", - отметил президент Segezha Group Камиль Закиров.

Об образовательном салоне

Работа областного образовательного салона продлится 22-23 августа, будут подведены итоги работы региональной системы образования, продемонстрированы достижения и инновации в этой сфере.

Запланировано несколько круглых столов, интерактивные площадки, обсуждение вопросов непрерывного экологического образования, инклюзивного образования. Состоится презентация проекта "Родительский университет", а также первое заседание регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года.

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