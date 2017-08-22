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В основании Золотых ворот Владимира появились трещины

В стране
22 августа, 15:06 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 22, августа. /ТАСС

Руководство музея уже направило заявку в Минкультуры РФ о выделении средств для реставрации

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Золотые ворота во Владимире

Золотые ворота во Владимире

© Станислав Красильников/ТАСС

ВЛАДИМИР, 22 августа. /ТАСС/. Руководство Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ) направило в Минкультуры РФ заявку о выделении средств на проведение комплексной реставрации Золотых ворот во Владимире, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно музейщики обнаружили трещины основания арки XII века, сообщили ТАСС в пресс-службе ВСМЗ.

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"Наши специалисты обнаружили участок у основания арки, где несколько камней цоколя находятся в слабом и подвижном состоянии, а также есть трещины в стенах", - уточнили в музее.

Самостоятельно проводить какие-либо ремонтно-восстановительные работы на объекте, согласно федеральному законодательству, музей-заповедник не имеет права. Поэтому ВСМЗ обратился в Министерство культуры РФ за получением разрешения на проведение ремонтных работ. Ответ будет получен в течение 30 дней.

"Золотые ворота - памятник, который находится также и под эгидой ЮНЕСКО, в данном случае только Минкультуры может выдавать согласие на разрешение проведения плановых ремонтных работ. Музей сам не имеет права ничего даже подкрашивать или укреплять. Со своей стороны к этой заявке мы подготовили и приложили проект по необходимому объему требующихся первоначальных работ. Думаем, что в течение 30-40 дней все они будут выполнены", - уточнил заместитель генерального директора по хозяйственной работе Евгений Сахнов.

Кроме того, как пояснили ТАСС, руководство музея-заповедника направило в Минкультуры РФ заявку на выделение средств на разработку проекта комплексной реставрации памятника XII века. Сумма средств не уточняется.

Символ Владимира - Золотые ворота -  памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине.

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