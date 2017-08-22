В Саратове появится первый исправительный центр для приговоренных к принудительным работам

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. Исправительный центр, где будут содержаться приговоренные к принудительным работам, появится в Саратовской области в соответствии с новым законодательством, по которому злоумышленники, совершившие преступления незначительной тяжести, должны содержаться отдельно от рецидивистов. Это первое подобное учреждение в регионе, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального УФСИН Юлия Пенькова.

"Новый исправительный центр сейчас создается на базе колонии-поселения в Красноармейском районе. Решение о создании подобного учреждения было принято в соответствии с нововведением в законодательство: с 1 января 2017 года суд может назначить наказание в виде принудительных работ в исправительном центре, чтобы огородить тех, кто совершил преступление впервые от криминальной среды", - пояснила Пенькова.

Она уточнила, что в Приволжском федеральном округе (ПФО) такие центры действуют только в Самаре и республике Башкортостан. "По нашим данным, всего в России действуют несколько подобных пилотных проектов. Центр в Саратовской области рассчитан на 50 мужчин и женщин. Не исключено, что отбывать наказание в нем будут заключенные и из других регионов", - сказала Пенькова.

По словам Пеньковой, в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы, благоустраивается территория. Также решаются организационные моменты по определению работ для заключенных.

По данным УФСИН, принудительные работы используются как альтернатива реальному лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет и назначаются судом за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные обязаны трудиться там, куда их направит руководство учреждения.