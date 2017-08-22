Свыше 100 тульских аграриев получат компенсации за гибель урожая в 2016 году

ТАСС, 22 августа. Более 100 сельхозпредприятий Тульской области получат компенсации из федерального бюджета за гибель урожая в прошлом году на общую сумму порядка 430 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

С 31 октября до 15 ноября 2016 года из-за резкого ухудшения погоды в Тульской области был введен режим ЧС по сбору урожая. По данным Минсельхоза региона, зерновые культуры погибли на 10% площадей.

"В прошлом году от плохих погодных условий пострадали 116 хозяйств, общая площадь гибели урожая составила свыше 39 тыс. га. В качестве компенсации аграрии Тульской области получат почти 430 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Согласно документу, из федерального бюджета на эти цели направлено более 1,3 млрд рублей в девять субъектов РФ, в число которых вошла Тульская область.

В этом году в Тульской области яровой сев произведен на площади 546,9 тыс. га. Общая посевная площадь под урожай 2017 года составила 866,9 тыс. га, что 5% больше уровня 2016 года.