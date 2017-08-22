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Первая летняя школа по изучению трудов философа Канта открылась под Калининградом

В стране
22 августа, 17:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, августа. /ТАСС

Для участников школы организованы дискуссии с ведущими кантоведами мира. Также состоится конференция, на которой слушатели представят свои научные проекты по кантовской тематике

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КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Первая международная летняя школа по изучению наследия немецкого философа Иммануила Канта проходит в городе-курорте Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта.

"Летняя школа, официальная церемония открытия которой прошла в понедельник, 21 августа, собрала почти 30 бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых ученых-кантоведов Московского госуниверситета имени Ломоносова, Санкт-Петербургского, Казанского и Тувинского университетов, Высшей школы экономики, а также коллег из Белорусского государственного университета и университета из Германского Трира", - сказала руководитель пресс-службы Юлия Шкуркина, отметив, что встреча молодых ученых и именитых исследователей трудов Канта в формате летней школы проходит в России впервые.

Ее организатором выступает Академия Кантиана - недавно созданное структурное научно-исследовательское подразделение БФУ.

"Цель школы - предоставить возможность молодым ученым, интересующимся трудами Канта и его неординарной личностью, в неформальной обстановке, на родине великого философа, обсудить его идеи и их роль в современном мире, поделиться своими первыми научными наработками", - добавила Шкуркина. По ее словам, "посещение мест, связанных с жизнью и деятельностью родоначальника немецкой классической философии, позволит проникнуться духом самого Канта".

Как отметили в пресс-службе, ведущие кантоведы мира проведут для участников школы дискуссии, также состоится конференция, на которой слушатели представят свои научные проекты по кантовской тематике. Летняя школа по изучению наследия Канта будет работать до 30 августа.

Иммануил Кант - немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Он родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград), прожил здесь всю жизнь, умер 12 февраля 1804 года, похоронен у стен Кафедрального собора на острове, носящем ныне его имя.

Учился в Кенигсбергском университете, где позже преподавал в течение 40 лет. В силу семейных обстоятельств 10 лет был домашним учителем в Юдшене (ныне поселок Веселовка Калининградской области, где в настоящее время восстанавливают дом, в котором жил философ). Тогда Кант разработал и опубликовал свою космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности.

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