Непогода задерживает уборку урожая в СЗФО

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Недостаток тепла и дожди задерживают уборку урожая в Ленинградской, Псковской и Вологодской областях, но объявлять чрезвычайную ситуацию, как в прошлом году, власти не планируют. Об этом рассказали во вторник на выставке-ярмарке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге вице-губернаторы этих регионов.
"В целом погодные условия способствовали тому, чтобы урожай сформировался, - отметил заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. - Единственный недостаток сегодня - сумма активных температур, от недостатка солнечных дней сегодня вызревание зерновых и картофеля немножко оттягивается".
При этом он отметил, что прогноз на урожай этого года в области "достаточно высок, даже первые гектары убранных зерновых выше, чем в прошлом году".
"Урожай сегодня нормальный, он нас не беспокоит, единственное, что беспокоит, - это время уборки и погодные условия, - сказал Яхнюк. - Сроки сдвинуты как минимум на две недели, сегодняшние погодные условия дают о себе знать, но прошлая неделя выдалась погожей, и нам удалось приступить к активной массовой уборке зерновых, картофеля, овощей".
По его словам, несмотря на неблагоприятные прогнозы погоды на текущей неделе и на следующей, областные власти надеются провести уборку в запланированные сроки.
"Объявлять чрезвычайную ситуацию мы пока не планируем, если осадки будут продолжаться, будем принимать оперативные меры", - сказал Яхнюк.
В 2016 году Ленобласть потеряла из-за рекордно дождливого лета около 30% урожая, сумма недобора была оценена в 468 млн рублей.
Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников отметил, что ситуация с урожаем в его регионе аналогична ситуации в Ленобласти.
"Условия погоды непростые, тем не менее нам удалось подготовиться, и мы обеспечим себя полностью кормами и необходимым урожаем, - отметил он. - Тоже нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию".
В Вологодской области, сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков, власти готовятся компенсировать ущерб тем сельхозпроизводителям, которым погода не позволит убрать урожай без потерь.
В 2017 году погода стала серьезной проблемой для вологодских аграриев: посевная началась значительно позже из-за дождей и холодов, лето также выдалось холодное и дождливое. Режим ЧС по уборке сейчас действует в двух районах области, в 14 муниципалитетах - режим повышенной готовности: поля в хозяйствах залиты, уборочная техника вязнет. Тем не менее власти рассчитывают, что регион справится.
"В Вологодской области нестандартно сложная ситуация, дожди идут с конца мая, но у нас выдалось две недели ясной, устойчивой погоды, мы очень быстро среагировали, и уже более 80%, по крайней мере, сочных кормов заготовили, поэтому уверены, что справимся, но правительство области готово оказать компенсационную помощь наиболее пострадавшим предприятиям", - сказал Глазков.
Выставка-ярмарка "Агрорусь", организованная Минсельхозом РФ, правительствами Санкт-Петербурга и Ленобласти, собрала более тысячи производителей АПК из разных регионов России. Ее деловая программа включает более 30 мероприятий, рассчитанных на участие федеральных и региональных специалистов.