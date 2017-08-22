Мобильные генераторы, дизели, "энергетический кулак": как Крыму уйти от веерных отключений

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сорокаградусная жара, установившаяся в первой половине августа на Крымском полуострове, вызвала рост энергопотребления и, как следствие, введение графика веерных отключений во время пиковых нагрузок, в связи с чем президент России Владимир Путин три дня назад поручил Минэнерго РФ до 15 сентября представить предложения, как уйти от таких ситуаций. Корреспонденты ТАСС узнали у представителей региональных и федеральных властей, какие существуют варианты решения проблемы.

Дополнительные мобильные мощности

По мнению члена комитета Госдумы по энергетике, бывшего первого вице-премьера крымского правительства Михаила Шеремета, решить проблему с веерными отключениями света в Крыму позволит поставка в регион мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС).

"Если задача (не допустить новых веерных отключений) поставлена, мы ее, безусловно, выполним, но я уверен, что сегодня тех мощностей, дизельных генераторов и МГТЭС, которые сюда дополнительно поставят, достаточно для того, чтобы мы выполнили поставленную задачу", - сказал он.

По словам парламентария, в регион планируют поставить четыре мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью около 88 МВт.

"Тех мощностей, которые прибыли на полуостров, будет достаточно, чтобы уйти от веерных отключений <...> Три МГТЭС уже на месте, еще одна поступит в ближайшее время, я думаю, что до конца недели эти вопросы закроются. Все заточены на выполнение поставленной задачи, я уверен, что решим ее в ближайшее время", - сказал Шеремет.

По его данным, четыре мобильные электростанции будут работать в регионе до тех пор, пока не введут в строй две строящиеся на полуострове тепловые электростанции - Симферопольскую ТЭС и Севастопольскую ТЭС.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников также назвал поставку МГТС одним из решений проблемы веерных отключений. "Решение - поставка в регион (в Севастополь) двух дополнительных к четырем существующим мобильных газотурбинных электрических станций по 22,5 МВт каждая. Планируем сделать это до начала зимы", - сказал он.

"Хочу отметить, что в этом году мы зафиксировали рост пика потребления электроэнергии на 10%, вырос он также в Крыму и на Кубани. С помощью МГТЭС мы сможем частично компенсировать недостаток электроэнергии во время пиковой нагрузки в вечернее время. Это поможет избежать так называемых веерных отключений", - считает врио губернатора.

"Энергетический кулак" и "генераторное поле"

По мнению Овсянникова, вторым возможным решением проблемы может стать переход на резервные источники электроснабжения, такие как дизель-генераторные установки.

"Еще весной этого года было принято решение создать на площадке Севастопольской ТЭЦ в Инкермане так называемое "генераторное поле". Сейчас работа идет активно, и к началу осенне-зимнего периода мы планируем ввод в эксплуатацию единого блока из 19 дизель-генераторов большой мощности", - сказал он.

Шеремет со своей стороны добавил, что в Крыму имеется огромное количество автономных источников резервного питания мощностью свыше 500 КВт, из которых, по его выражению, формируется "резервный энергетический кулак". "Это также позволит региону пройти энергодефицит, возникающий во время аномальной жары", - отметил собеседник агентства.

Овсянников при этом подчеркивает, что полностью решить проблему качественного энергоснабжения Севастополя поможет ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС, которая полностью покроет потребности города в электроэнергии, а также планирующаяся глубокая модернизация электросетей города.

Строительство ТЭС

В Крыму сейчас строятся тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт. Ожидается, что это позволит обеспечить полуостров собственными энергоресурсами.

Введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года.

Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт.