Всероссийский экофорум откроется торжествами в честь юбилея парка "Мещера" под Владимиром

ВЛАДИМИР, 23 августа. /ТАСС/. Торжества в честь 25-летия национального парка "Мещера" откроют Всероссийский экологический форум "Экология. Новые вызовы, новые решения" во Владимирской области. Форум, который пройдет с 23 по 25 августа, станет одним из центральных событий Года экологии, сообщает пресс-служба администрации региона.

"23 - 25 августа Владимирская область станет площадкой проведения одного из центральных событий Года экологии - Всероссийского экологического форума-2017 "Экология. Новые вызовы, новые решения". Представители органов власти, бизнеса и общественности, в том числе ключевые федеральные эксперты, обсудят актуальные экологические проблемы и систему защиты окружающей среды в стране", - уточняют в пресс-службе.

Открытие форума состоится в национальном парке "Мещера", где пройдет награждение ветеранов среди сотрудников заповедников и эковолонтеров. Для участников форума проведут экскурсию по парку, а также мастер классы по народным ремеслам. Во второй день мероприятия на различных площадках региона откроются сессии, в том числе на территории Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Темами обсуждения станут экология как драйвер экономического роста, переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Доброграде состоится международная сессия "Формирование позитивной международной природоохранной повестки. Возможности зеленой экономики для российских и зарубежных инвесторов". Кроме того, участники обсудят проблемы сохранения лесных ресурсов, развития экотуризма и ситуации в Арктике.

25 августа ключевым событием дня станет пленарное заседание "Благоприятная экологическая обстановка как фактор устойчивого развития регионов", в которой ожидается участие руководства федеральных ведомств и субъектов РФ.

Также пройдет встреча-диалог с участниками молодежной сессии, которую планируют посетить губернатор Владимирской области Светлана Орлова, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Кроме того, в финальный день экофорума на Нерли состоится экологическая акция по очистке берега реки, в котором примут участие гости мероприятия.

Национальный парк "Мещера" был создан в 1992 году. Он расположен на юго-западе Владимирской области и занимает 27% Гусь-Хрустального района. Общая площадь парка - более 118 тыс. га.