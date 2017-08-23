Завершен уникальный рейс в честь 40-летия покорения Северного полюса надводным кораблем

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Атомный ледокол "50 лет Победы" завершил уникальный рейс на Северный полюс, посвященный 40-летию первого достижения самой северной точки планеты надводным судном. Как сообщили в пресс-службе Росатомфлота, крупнейший в мире атомный ледокол вернулся к Кольскому полуострову и утром в среду ошвартуется у причала в Мурманске.

"Ледокол начал поход, посвященный 40-летию достижения атомным ледоколом "Арктика" географической точки Северного полюса, 13 августа", - сказали в компании.

Рекорды в честь юбилея

В числе участников рейса члены легендарного похода на "Арктике", ветераны Росатомфлота, представители Госкорпорации "Росатом", партнеры предприятия, представители Государственной Думы, Совета Федерации и партнеры ФГУП "Атомфлот". Поход возглавил генеральный директор "Атомфлота" Вячеслав Рукша.

17 августа в 02:33 мск атомный ледокол "50 лет Победы" достиг Северного полюса, поставив новый рекорд. Переход атомохода из Мурманска до самой северной точки планеты занял всего 79 часов. В 1977 году путь ледокола к вершине планеты занял 176 часов.

В свою очередь капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов поставил еще один рекорд, в 24-й раз достигнув Северного полюса в должности капитана. Предыдущее достижение принадлежало капитану атомохода "Ямал" Александру Лембрику.

Прибытие ледокола "50 лет Победы" на Северный полюс было отмечено торжественным митингом и подъемом Государственного флага РФ. Участники экспедиции совершили самое короткое кругосветное путешествие, которое возможно осуществить только на самой северной точке планеты.

Встреча атомохода на базе ФГУП "Атомфлот" пройдет в традициях легендарного рейса 1977 года. В порт приписки Мурманск ледокол "50 лет Победы" зайдет под звуки оркестра штаба Северного флота.

Самые северные туристы

Нынешний поход ледокола "50 лет Победы" стал 124-м рейсом в истории надводных судов к Северному полюсу. Из них 111 заходов были выполнены российскими и советскими судами. В последние десятилетия рейсы к макушке планеты проводятся в основном с туристами на борту.

Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" осуществляет круизные рейсы к самой северной точке планеты с 2008 года. До 2008 года на туристической вахте работал атомный ледокол "Ямал". А впервые на Северный полюс туристов доставил атомоход "Россия" 8 августа 1990 года. Туризм позволил в непростой экономический период сохранить атомный ледокольный флот России.

Путешествие до макушки планеты и обратно обычно занимает около 11 суток. Около пяти дней нужно, чтобы достичь географической точки полюса, далее атомоход посещает острова архипелага Земли Франца-Иосифа, где можно увидеть огромные птичьи базары, белых медведей, моржей, китов, уникальные круглые камни и другие удивительные природные богатства.

Из экзотических развлечений туристам предлагают пожарить полярное барбекю, поводить хоровод вокруг точки полюса и искупаться в Северном Ледовитом океане. Кроме того, путешественники могут увидеть Северный полюс и судно из вертолета, а также насладиться видом незаходящего солнца: в самой северной точке планеты полгода длится полярный день.

Всплеск интереса туристов был в 2015 году, накануне которого "Атомфлот" объявил о планах прекратить круизы на полюс из-за значительного увеличения работы на Севморпути, который все активнее используется перевозчикам грузов. Тогда наплыв желающих вынудил провести за лето сразу семь вместо обычных пяти походов.

За каждый рейс Арктику посещают около сотни туристов, в основном из Америки и Европы, хотя в последние годы все больше становится гостей из Азии и граждан России. На сегодняшний день у Росатомфлота есть договоренность о сотрудничестве с фрахтователями вплоть до 2019 года.

Исторический поход

Историческое покорение ледоколом Северного полюса состоялось 17 августа 1977 года. В 04:00 мск атомоход "Арктика" под командованием капитана Юрия Кучиева впервые в мире достиг в активном плавании географической точки Северного полюса. В экспедиции принимало участие более 200 человек.

За семь суток и восемь часов атомоход преодолел 2528 миль. Экипаж и участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Юрий Кучиев прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции легендарного исследователя Арктики Георгия Седова.

В результате экспедиции была практически доказана возможность осуществления круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Северного Ледовитого океана, а также возможность транзитного прохождения Северного морского пути.