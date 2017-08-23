Павильон Приамурья на ВЭФ-2017 покажет потенциал региона в энергетике и космонавтике

ТАСС, 23 августа. Павильон Приамурья на выставке "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ) продемонстрирует потенциал региона в гидроэнергетике, газохимии и космонавтике, а также расскажет об истории освоения Амура. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

"Вход в павильон оформлен в виде фрагмента гидроэлектростанции с постоянно циркулирующей водой", - сказали в пресс-службе. Здание павильона будет напоминать о космических достижениях Приамурья, где строится космодром Восточный, и воссоздаст облик Албазинского острога, первого поселения русских на Амуре. Внутри него будет оформлена интерактивная зона, посетители которой смогут в виртуальном режиме совершить полет в космос и побывать на МКС.

В пресс-службе добавили, что гости экспозиции познакомятся с основными инвестиционными проектами региона. Это и создание маслоэкстракционного завода "Амурский", и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, и возведение российско-китайского моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Отдельные стенды будут посвящены территориям опережающего развития (ТОР).

"Кроме того, на ВЭФ будут представлены проекты Амурской области в сельском хозяйстве, золотодобыче, энергетике, туризме, газохимии и космической отрасли. Отдельное внимание будет уделено социальным направлениям, в том числе связанным с обустройством моногорода Свободный", - уточнили в пресс-службе.

Посетители амурской экспозиции смогут попробовать мед, собранный первыми получателями "дальневосточного гектара", а также выбрать и оформить участок земли в Приамурье.

Работа за ткацким станком и исторические бои

Как и в прошлом году, основой культурной части экспозиции Приамурья станет макет Албазинского острога, но в этом году он будет в пять раз больше.

"На форум отправятся около 120 участников культурной делегации: артисты, музыканты, танцоры, мастера декоративно-прикладного искусства. Последние предложат гостям выставки поработать за гончарным кругом, ткацким станком, попробовать свои силы в изготовлении глиняной и берестяной посуды, овладеть искусством резьбы по дереву", - рассказали в пресс-службе.

Возле острога будут проходить исторические бои, в которых любой участник и гость форума сможет попробовать свои силы в сражении на мечах или копьях, а также пострелять из лука. Кроме того, возле острога будет расположена небольшая концертная площадка, на которой представят отрывок из спектакля "Горький хлеб Албазина", там же выступит Амурский народный хор.

После форума объекты выставки планируют привезти в Благовещенск.

Выставка "Улицы Дальнего Востока"

Выставка "Улица Дальнего Востока" - традиционное мероприятие ВЭФ. На ней каждый из регионов ДФО в оригинальном павильоне представляет свои достижения в экономике и культуре. Цель выставки в 2017 году - показать первые результаты внедрения новых экономических механизмов.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.