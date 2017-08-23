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Около 170 млрд руб. инвестиций привлекли в Ставрополе за последние 5 лет

В стране
23 августа, 10:28 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 23, августа. /ТАСС

До конца года планируется привлечь еще не менее 20 млрд руб. внебюджетных инвестиций

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ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Инвестиционная политика властей Ставрополя позволила привлечь в экономику города 170 млрд рублей вложений бизнеса за последние 5 лет. Как сообщает в среду пресс-служба администрации города, об этом сообщили на заседании администрации, посвященном состоянию инвестклимата.

"За последние пять лет в экономику краевого центра бизнесом всех уровней вложено порядка 170 млрд рублей. Стоимость проектов колеблется от 50 млн до 2,6 млрд рублей. Предприятиями города освоен выпуск свыше 300 новых видов продукции и услуг", - сообщает пресс-служба.

До конца 2017 года намечено привлечь еще не менее 20 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Сейчас девять крупных предприятий города ведут модернизацию основных фондов за счет собственных источников. Энергичный приток инвестиций позволил добиться двукратного превышения вакансий на рынке труда над числом официально зарегистрированных безработных.

"В этом году стартуют еще восемь крупных инвестиционных проектов, что позволит в итоге создать более тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.

Для реализации инвестиционного потенциала площадок Ставрополя, предлагаемых для размещения административных, рекреационных и производственных объектов, организовано взаимодействие с рядом российских компаний.

"Приоритетная задача администрации - содействие повышению технологического уровня крупных компаний, сохранивших инвестиционные программы", - отметили в пресс-службе.

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