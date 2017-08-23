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Инвестор свободного порта построил во Владивостоке логистический комплекс класса "А"

В стране
23 августа, 10:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, августа. /ТАСС

Сейчас ведется процедура сдачи объекта в эксплуатацию

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ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток - компания "Мега" - построил логистический комплекс класса "А" во Владивостоке площадью около 13 тыс. квадратных метров, завершив первую очередь проекта. Общая сумма инвестиций составит 717 млн рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Компания "Мега", резидент свободного порта Владивосток, вышла на заключительную стадию реализации инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса класса "А" во Владивостоке. <...> Сегодня завершена первая очередь проекта, площадь первой линии составляет около 13 тыс. квадратных метров. В настоящее время резидент ведет процедуру сдачи объекта в эксплуатацию. Далее компания планирует приступить к выполнению второй очереди строительства", - говорится в сообщении.

Завершить работы планируется до конца 2018 года. Комплекс расположен в черте Владивостока вблизи основных транспортных развязок.

Он оснащен современным оборудованием, системой отопления, обеспечивающей уровень необходимых температур внутри складского помещения, автоматической системой пожаротушения; впервые в регионе здесь использовались технологи по устройству бетонных бесшовных полов с применением фиброармирования.

"Сегодня на рынок Дальнего Востока приходят крупные торговые операторы, активно развиваются местные производства. Реализация данных бизнес-проектов, в том числе требует наличия достаточного количества распределительных центров и складских площадей. Соответственно, цель нашего проекта - выйти на региональный рынок логистических услуг и складской недвижимости, создать новые рабочие места в регионе", - цитируются в сообщении слова генерального директора компании "Мега" Алексея Карновича.

Инвестор отметил, что статус резидента свободного порта позволил реализовать проект с преимуществами в части налогообложения и возможностью получения земельного участка без торгов.

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