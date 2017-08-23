Власти ЯНАО полностью завершили поставку дров в этнические отдаленные села

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ТАСС, 23 августа. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) полностью завершило поставку дров в отдаленные этнические села, которых хватит на всю зиму. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В отдаленные населенные пункты ЯНАО доставлено 52 тыс. тонн нефтепродуктов, что составляет 63% от запланированных объемов. Поставки каменного угля исполнены на 40%, его завезено свыше 7 тыс. тонн. Также поставлено 5,9 тыс. кубометров дров, что на 100% закрывает потребность этнических населенных пунктов региона в период до навигации следующего года", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что зимним дизельным топливом уже обеспечены 6 населенных пунктов, а арктическое дизтопливо полностью поставлено в 14 отдаленных сел. Стабильным газовым конденсатом полностью обеспечены такие населенные пункты как Самбург и Халясавэй, а в бензине полностью закрыта потребность 8 поселений. Энергетические ресурсы в отдаленные поселки и села Ямала доставляются водным транспортом, централизованный завоз проходит в три этапа.
"Потребность в топливных ресурсах сформирована на основании заявок от муниципальных образований. В общей сложности в поселки доставят 82,8 тыс. тонн нефтепродуктов, 17,2 тыс. тонн каменного угля, 5,9 тыс. кубометров дровяного леса. Выполнение графиков завоза топливных ресурсов находится под постоянным контролем департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО", - уточнили в пресс-службе.