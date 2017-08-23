Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выставка чукотских кочей и парусная регата пройдут в рамках ВЭФ-2017

В стране
23 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6 - 7 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акватория буты Аякс во Владивостоке станет площадкой для выставки чукотских кочей и парусной регаты в дни проведения Восточного экономического форума 2017 года. Об этом во время презентации культурно-зрелищной программы форума рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов

"В этом году в акватории бухты Аякс будет представлен Чукотский автономный округ - морские суда, кочи. Кроме этого состоится спортивная регата парусных яхт", - сказал глава Ростуризма

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6 - 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
4
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама