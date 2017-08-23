Выставка чукотских кочей и парусная регата пройдут в рамках ВЭФ-2017

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Акватория буты Аякс во Владивостоке станет площадкой для выставки чукотских кочей и парусной регаты в дни проведения Восточного экономического форума 2017 года. Об этом во время презентации культурно-зрелищной программы форума рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов

"В этом году в акватории бухты Аякс будет представлен Чукотский автономный округ - морские суда, кочи. Кроме этого состоится спортивная регата парусных яхт", - сказал глава Ростуризма

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6 - 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.