Мясопереработка Калининградской области может в течение двух лет перейти на местное сырье

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КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая отрасль Калининградской области может полностью перейти на местное сырье уже в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Антона Алиханова.
"Калининградская область обеспечивает себя свининой в части пищевого потребления. Но перед нами еще стоит задача обеспечения сырьем мясоперерабатывающей отрасли. Я надеюсь, что в ближайшие два года мы решим этот вопрос за счет планов, которые реализуют свиноводческие компании области", - сказал Алиханов во время запуска нового производства одной из агропромышленных компаний региона, его слова приводит пресс-служба.
По данным правительства области, в первом полугодии 2017 года поголовье свиней в регионе составило 216 тыс. голов (117 % к соответствующему периоду 2016 года), производство мяса всех видов составило 39,5 тыс. тонн.