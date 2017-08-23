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В Марий Эл построят заводы по производству молока, детского питания и гипса

В стране
23 августа, 15:43 UTC+3 ТАСС

Общий объем инвестиций составит 1 млрд 475 млн рублей

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ТАСС, 23 августа. Власти Марий Эл заключили три инвестиционных соглашения на сумму 1 млрд 475 млн рублей на экономическом форуме "Время возможностей", который проходит в среду в Йошкар-Оле, сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Среди инвестпроектов - строительство молочной фермы для содержания 10 тыс. коз в районе деревни Кочанур Сернурского района. Инвестор ООО "Лукоз" планирует вложить 600 млн рублей с 2017 по 2025 годы. Эта же компания построит в республике завод по производству детского питания мощностью переработки 60 тонн молока в сутки. Инвестиции запланированы в объеме 700 млн рублей, срок реализации - 2017-2022 годы.

Третий проект на 175 млн рублей планирует реализовать в 2018 году "Звениговский завод строительного гипса" - это запуск производства сухих строительных смесей.

Экономический форум "Время возможностей" проходит в Йошкар-Оле 23 августа. На нем представлены стенды ведущих предприятий республики. Ожидается, что участие в форуме примут более 300 топ-менеджеров, руководителей предприятий, предпринимателей и ученых, в том числе федерального уровня.

Деловая часть форума представлена работой семи дискуссионных площадок, посвященных реформе контрольно-надзорных органов, развитию внутреннего туризма, уникальности Марийского края и наиболее инвестиционно-привлекательным отраслям региона.

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