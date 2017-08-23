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Горно-туристический кластер Адыгеи получит к концу года новые мощности

В стране
23 августа, 17:39 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Инвестиции составят порядка 600 млн руб.

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МАЙКОП, 23 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Полномасштабная реконструкция подстанции 110 кВ "Хаджох" - крупнейшего центра энергопитания горной Адыгеи - обеспечит электроэнергией все туристические и рекреационные объекты Майкопского района республики уже к концу этого года, инвестиции в модернизации составят порядка 600 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил директор Адыгейских электрических сетей (группа "Россети") Юрий Хомиченко.

"Начатая весной масштабная реконструкция подстанции 110 кВ "Хаджох" с инвестициями в 600 млн рублей позволит увеличить ее трансформаторную мощность почти в 2,5 раза. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал этого года. Мощность подстанции достигнет 50 МВА, что создаст широкие возможности для подключения новых потребителей инвестиционно привлекательного района", - сказал он.

Подстанцию оснащают современным оборудованием отечественных производителей. Большая часть технических мероприятий уже выполнена: установлен силовой трансформатор, выполнен перенос воздушных линий "Черемушки - Хаджох" и "Новосвободная - Хаджох". Сейчас завершается реконструкция открытого и закрытого распределительного устройства, телемеханики и связи, уточнил Хомиченко.

Подстанция выступает главным центром энергоснабжения для большой территории, где сегодня развиваются сразу несколько проектов рекреационного, этнического и горного туризма.

Она также обеспечивает электроэнергией пять предгорных населенных пунктов - поселков Каменномостский, Победа, станиц Абадзехская, Даховская и хутора Веселый с общей численностью населения 5,7 тыс. человек, а также ряд популярных туристических и рекреационных объектов. От подстанции запитаны крупные промышленные производства с высокой потребляемой мощностью, добавил собеседник агентства.

Как прокомментировали ТАСС в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, реконструкция подстанции "Хаджох" - одно из звеньев разработанной специально для Адыгеи масштабной программы, предусматривающей строительство новых и реконструкцию уже работающих в республике энергообъектов.

Для региона этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку нехватка энергомощностей тормозит реализацию ряда инвестиционных проектов. Рассчитанная на три года программа модернизации предусматривает вложения компании "Кубаньэнерго" в развитие энергетики Адыгеи в сумме порядка 1,6 млрд рублей.

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