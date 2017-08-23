Две магистрали общей длиной более 4,5 км открыли в Грозном после реконструкции

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Две магистрали - проспект имени Кунта-Хаджи Кишиева и Магомеда Узуева - ведущие в центр Грозного со стороны Махачкалы и Ведучи открыли в столице Чечни после масштабной реконструкции. В торжественной церемонии, приуроченной ко дню рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Здесь проделан огромный объем работ, обновлены все многоквартирные дома и сотни домов в частном секторе. Проложены новые коммунальные сети, уложено около 40 тыс. асфальтобетонного дорожного покрытия, высажено около 1500 деревьев, смонтированы 11 игровых комплексов для детей и минифутбольная площадка. Два крупнейших магистральных направления, которые соединяют Грозный со многими районами республики, обрели сегодня второе рождение", - сказал Кадыров во время церемония открытия.

Реконструкция и благоустройство проспекта и улицы началось в мае 2017 года за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

На проспекте уложено два слоя асфальтобетона, обустроены автобусные остановки, в целях разгрузки улицы дополнительно организована внутренняя параллельная дорога для транспорта. На улице Узуева, которая связывает столицу с горными районами, в том числе с горнолыжным курортом "Ведучи", проезжая часть доведена до 4-х полосного движения.

"Грозный один из самых красивых городов России. Я уверен открытие этого проспекта внесет свою лепту в то, что этот город станет еще более удобным для жителей, гостей и туристов" - отметил глава Минкавказа России.

Движение по улицам открыли велопробегом, в котором приняли участие более 200 членов местных велоклубов.