Оренбургская область выделит средства на повышение зарплат в сферах культуры и образования

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ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области в среду приняли изменения в закон об областном бюджете на 2017 год, согласно которым из резервного фонда правительства области на повышение зарплат работникам культуры и образования направляется более 370 млн рублей.
"Областной бюджет в 2017 году меняется в сторону уменьшения - на 14,8 млн рублей, но внутри есть большие передвижки. Это связано с тем, что уменьшается так называемый резервный фонд правительства и средства направляются на повышение оплаты труда в культуре, образовании - более 370 млн рублей", - сказала журналистам председатель комитета парламента по бюджетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова.
Из этих средств более 270 млн рублей будет направлено на зарплаты работникам сферы культуры, еще более 100 млн рублей - в сфере образования. Повышение зарплаты ожидается и в областных учреждениях, которые подведомственны Министерству культуры.
"Уменьшение резервного фонда было заранее предусмотрено из-за отсутствия других доходов", - уточнила Ермакова.
Доходная часть бюджета в 2017 году составляет 70,4 млрд рублей, расходы - 62,3 млрд рублей, дефицит бюджета - 1,85 млрд рублей.