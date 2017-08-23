В Чечне началось строительство одного из крупнейших в РФ торгово-развлекательных центров

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство одного из крупнейших в России торгово-развлекательных центров "Грозный молл" началось в среду в столице Чечни.

"Торгово-развлекательный центр "Грозный молл" - уникальный проект, который не имеет аналогов на территории всего Юга России. По своей сложности и масштабности проект входит в 20-ку по всему миру. В нем будут располагаться более 150 магазинов, в том числе мировых брендов, с которыми уже сейчас ведутся переговоры", - сказал советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов в ходе церемонии заливки бетона в фундамент комплекса, которую приурочили к 66-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.

Торгово-развлекательный центр предоставит для аренды около 59 тыс. кв. м площадей и будет состоять из трех надземных этажей и подземного паркинга на 1000 мест.

"Реализация этого проекта повысит популярность Грозного с точки зрения инвестиционной политики и туристического бизнеса. Он имеет и социальное значение, потому что благодаря этому проекту будет создано порядка 4 тыс. новых рабочих мест, - сказал ТАСС руководитель пресс-службы группы компаний Smart, которая занимается реализацией проекта, Виктор Мельников.

В "Грозном молле" расположатся гипермаркет площадью 7 000 кв. м, девять ресторанов и кафе. Кроме того, комплекс будет включать в себя девятизальный IMAX-кинотеатр, развлекательный центр для детей и взрослых, фудкорт и летнюю веранду. Завершить строительство ТРЦ планируется в сентябре 2019 года.

Ахмат Кадыров вступил в должность президента Чеченской республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.