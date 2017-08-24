Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по Севморпути

В стране
24 августа, 12:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, августа. /ТАСС

Теплоход доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Северному морскому пути из Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Теплоход "Гармония" доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправитель груза - "Южноморская база рыбфлота", входящая в группу компаний "Доброфлот" [Приморский край]", - говорится в сообщении.

Выгрузка производится на причале Маймаксанского грузового участка акционерного общества "Архангельский траловый флот". Для хранения продукции также будут задействованы холодильные склады АО "АТФ". Как говорится в сообщении пресс-службы, генеральный директор АО "АТФ" Алексей Заплатин отметил, что первое судно, доставившее красную рыбу с Дальнего Востока, станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества. Заказчики оценят удобство логистики и качество портовых услуг.

"Мы планируем приводить в Архангельск два-три судна за сезон, что составит порядка 10-12 тысяч тонн рыбопродукции с Дальнего Востока. Для Маймаксанского грузового участка это большой объем, потому что сегодня мы переваливаем 15-17 тысяч тонн рыбы в год. К увеличению нагрузки АО "АТФ" полностью готово", - приводит пресс-служба слова Заплатина.

"Теплоход "Гармония" доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь прошлый год. Около тысячи тонн дальневосточной рыбы предназначено для отправки в центральные регионы России. Остальная часть груза будет реализована на территории Архангельской области. Только от торговых предприятий нашего региона поступило уже более пятидесяти заявок на эту продукцию", - отметил заместитель начальника отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Архангельской области Евгений Кузнецов.

Рейс "Гармонии" - первый опыт доставки рыбной продукции в порт Архангельска из Владивостока по Северному морскому пути. Этот логистический вариант был предложен как альтернатива доставке рыбы по железной дороге. Серьезный импульс для реализации планов доставки рыбы по Севморпути с Дальнего Востока в центральную часть России дал международный форум "Арктика: территория диалога", который проходил в Архангельске в марте 2017 года. В ходе обсуждения этой логистической схемы было отмечено, что Архангельск располагает всей необходимой инфраструктурой для перевалки рыбной продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников
6
"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
4
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году
6
Захарова: встреча Суркова с Волкером прошла в Минске, а не в Литве
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама