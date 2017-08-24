Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по Севморпути

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Северному морскому пути из Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Теплоход "Гармония" доставил три тысячи тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправитель груза - "Южноморская база рыбфлота", входящая в группу компаний "Доброфлот" [Приморский край]", - говорится в сообщении.

Выгрузка производится на причале Маймаксанского грузового участка акционерного общества "Архангельский траловый флот". Для хранения продукции также будут задействованы холодильные склады АО "АТФ". Как говорится в сообщении пресс-службы, генеральный директор АО "АТФ" Алексей Заплатин отметил, что первое судно, доставившее красную рыбу с Дальнего Востока, станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества. Заказчики оценят удобство логистики и качество портовых услуг.

"Мы планируем приводить в Архангельск два-три судна за сезон, что составит порядка 10-12 тысяч тонн рыбопродукции с Дальнего Востока. Для Маймаксанского грузового участка это большой объем, потому что сегодня мы переваливаем 15-17 тысяч тонн рыбы в год. К увеличению нагрузки АО "АТФ" полностью готово", - приводит пресс-служба слова Заплатина.

"Теплоход "Гармония" доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь прошлый год. Около тысячи тонн дальневосточной рыбы предназначено для отправки в центральные регионы России. Остальная часть груза будет реализована на территории Архангельской области. Только от торговых предприятий нашего региона поступило уже более пятидесяти заявок на эту продукцию", - отметил заместитель начальника отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Архангельской области Евгений Кузнецов.

Рейс "Гармонии" - первый опыт доставки рыбной продукции в порт Архангельска из Владивостока по Северному морскому пути. Этот логистический вариант был предложен как альтернатива доставке рыбы по железной дороге. Серьезный импульс для реализации планов доставки рыбы по Севморпути с Дальнего Востока в центральную часть России дал международный форум "Арктика: территория диалога", который проходил в Архангельске в марте 2017 года. В ходе обсуждения этой логистической схемы было отмечено, что Архангельск располагает всей необходимой инфраструктурой для перевалки рыбной продукции.