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Повышению уровня сервиса на курортах СКФО необходимо уделить особое внимание

В стране
24 августа, 20:53 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, августа. /ТАСС

Советник гендиректора АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Нурали Резванов отметил, что очень важно готовить высококвалифицированных специалистов в сфере туризма уже сейчас

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Повышение уровня сервиса на курортах Северо-Кавказского округа (СКФО), подготовка квалифицированных специалистов в сфере туризма должны быть в числе первоочередных задач по развитию туристической отрасли региона. Такое мнение на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Черкесске высказал в четверг советник гендиректора АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Нурали Резванов.

"Если на курортах не создадим должный уровень сервиса, говорить о дальнейшем их развитии, не придется. С учетом строительства медкластера в Карачаево-Черкесии, например, на курорт "Архыз" в будущем будут приезжать, люди со всего мира и наша задача, сделать так, чтобы, побывав на курорте, снова возвращались туда", - сказал Резванов.

Он отметил, что очень важно готовить высококвалифицированных специалистов в сфере туризма и уделить регионам этому вопросу самое пристальное внимание.

Проект медицинского кластера, который будет реализован в Малокарачаевском районе КЧР в пределах Кавказских Минеральных Водах включен в госпрограмму "Развитие Северо- Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Ранее сообщалось, что в создание медкластера планируют вложить 162,1 млрд рублей, 40 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Создание якорных проектов медкластера - университетской клиники на 576 коек, медицинского университета площадью 23,6 тыс. кв. метров и научно-исследовательского центра - оценивается в 37,7 млрд рублей, в том числе 30 млрд из федерального бюджета. Срок реализации якорных проектов - 2023 год.

О бизнес-сессиях

Карачаево-Черкесия приняла пятую бизнес-сессию "Инвестируй в Кавказ", организованную фондом "ПосетиКавказ" при поддержке Минкавказа РФ и Корпорации развития Северного Кавказа. Серия бизнес-сессий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) началась 29 июня в Ингушетии. Они также прошли в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии, а следующие две примут Северная Осетия и Дагестан.

Сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестиционных проектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

В прошлом году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов регионов, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Минкавказ заключил соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.

Бизнес-сессии также предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО, презентации инвестиционных проектов регионов СКФО, которые войдут в региональные подпрограммы госпрограммы о развитии СКФО до 2018 года.

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