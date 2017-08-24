Воронежский опыт создания "умного дома" по японской технологии распространят по России

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ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Опыт создания "умного дома" из инновационных материалов в Воронеже в рамках российско-японского проекта будет тиражироваться по всей России. С проектом в четверг познакомятся бизнесмены из Владивостока, Самары, Красноярского края и Чувашии, сообщил журналистам перед заседанием российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Воронеже заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис.
В мае 2016 года в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед ней на переговорах в Москве российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, в том числе улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде.
В июле 2016 года в Воронеже японская бизнес-миссия с участием Чибиса выбрала для реализации несколько проектов, в том числе строительство "умного дома" на территории Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).
"Наша задача не остановиться на Воронеже, все региональные власти могут поучиться совместной работе, и наша задача - тиражировать все, что будет сделано с японскими коллегами", - сказал Чибис. Он отметил, что строительство "умных домом" может быть востребовано в Воронеже и других российских городах. "К проектам уже проявляет интерес бизнес. Сегодня на заседании рабочей группы присутствуют бизнесмены из Владивостока, Самары, Красноярского края, Чувашии", - пояснил Чибис.
Строительство первого "умного дома" по российско-японскому проекту началось в Воронеже в апреле, в четверг пройдет торжественное открытие сооружения. После этого дом станет экспериментальной лабораторией ВГТУ, где будут обучать магистров по специально разработанной программе.
В доме реализованы инженерные, отделочные, коммуникационные решения, которые позволяют человеку ощущать себя в помещении комфортно, независимо от возраста и состояния здоровья. В помещениях установлено японское российское оборудование, которое будет следить за материалами дома и состоянием его среды, но, как ранее сообщали ТАСС в университете, подробности проекта дома, его параметры держатся пока в секрете.
Как отметил Чибис перед заседанием рабочей группы, в четверг с японскими партнерами также будет обсуждаться реализация других проектов по созданию комфортной городской среды. Это проекты модернизации коммунальных коллекторов без отключения, а также касающиеся транспортной инфраструктуры.