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В Великом Новгороде установят памятник адмиралу Путятину

В стране
24 августа, 14:08 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 24, августа. /ТАСС

Бюст установят у Морского центра - клуба юных моряков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Памятник адмиралу и дипломату Евфимию Путятину, заключившему первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией в 1855 году, откроют 21 сентября в Великом Новгороде. Бюст установят у Морского центра - клуба юных моряков, сообщили в четверг на заседании городской думы.

"Три памятника адмиралу стоят в Японии. <…> Он новгородец, родился рядом с Грузино [родовое поместье Пшеничище, нынешний Чудовский район]. Сам бог велел нам иметь такой памятник на территории Морского центра для воспитания мальчишек и девчонок", - сказал один из инициаторов установки бюста, капитан-директор Морского центра Николай Варухин.

Путятин был соучредителем при создании Императорского православного палестинского общества, которое, по словам Варухина, и взяло на себя расходы по установке бюста. Над скульптурой работает художник Сергей Сережин, известный своей композицией с колоннадой, бюстами 12 великих российских адмиралов и скульптурой Федора Ушакова в Ставропольском крае и другими монументальными работами. Открытие памятника намечено на 21 сентября - в этот день отмечается День зарождения российской государственности.

В России память дипломата увековечена на Сахалине и на Ставрополье, памятник Путятину установлен и на Александровском подворье в Иерусалиме как дань поддержки православия и укрепления русского присутствия на Святой Земле.

Адмирала Путятина почитают в Японии, памятники ему установлены в городах Фудзи на острове Хонсю, в Симоде и Хэде. В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ преподнес в подарок президенту России Владимиру Путину символичный подарок - репродукцию картины "Прибытие Путятина". Полотно рассказывает предысторию состоявшихся в 1855 году переговоров в городе Симода между адмиралом Путятиным и японским чиновником Тосиакирой Кавадзи. После них был подписан японо-российский договор о дружбе и установлены дипломатические отношения между двумя странами.

Евфимий Путятин (1803 -1883) - государственный деятель, адмирал, дипломат, мореплаватель. В 1822-1825 годах он совершил кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку на фрегате "Крейсер" под командованием М. П. Лазарева. В 1842 году находился с миссией в Иране, которая добилась отмены ограничений на русскую торговлю и установления пароходного сообщения по Каспию. В 1852-1855 годах на фрегате "Паллада" возглавлял дипломатическую миссию в Японию, подписал русско-японский договор 1855 года и Тяньцзиньский трактат 1858 года с Китаем.

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