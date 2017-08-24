Россияне подали более 100 тыс. заявок на "дальневосточный гектар"

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Количество заявок от россиян на получение "дальневосточного гектара" превысило 100 тыс., сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ. В Министерстве прогнозируют, что до конца года это число вырастет до 150 тыс.

"Программа "Дальневосточный гектар" востребована, уже подано более 100 тыс. заявок. Внимание к проекту мы видим со стороны как самих дальневосточников, так и жителей других регионов России. Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тыс. заявок на "дальневосточный гектар", - приводятся в сообщении слова главы Министерства Александра Галушки.

По его словам, до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тыс. земельных участков. Сейчас почти 27,5 тыс. заявителей уже оформили свои права на земельные участки, еще 9 тыс. заявок одобрены.

Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 39,3 тыс. заявок. На втором месте - Якутия, где заявок около 18,5 тыс., далее идут Хабаровский край (15,2 тыс.) и Сахалинская область (12,2 тыс.).

По количеству переданных гражданам участков лидирует Хабаровский край, где их выдано более 6,3 тыс. Свыше 5 тыс. гектаров выдано в Приморье, более 4,6 тыс. - в Якутии, около 4,4 тыс. - в Сахалинской области. В Амурской области оформлены более 3,3 тыс. гектаров, в Магаданской области - более 1,2 тыс., на Камчатке - более 1 тыс., в Еврейской автономной области - 750, на Чукотке - почти 170 гектаров.

Новые населенные пункты

На сегодня подано свыше 12,5 тыс. коллективных заявок, это более 13% от всех поданных заявок на получение "дальневосточного гектара". Коллективные заявки поступили во все регионы Дальнего Востока.

"Больше всего желающих взять "коллективные гектары" - в Республике Саха (Якутия), где подано 4,2 тыс. коллективных заявлений, в Приморском крае, где подано почти 4 тыс. таких заявок, и Хабаровском крае, где насчитывается свыше 1,5 тыс. обращений", - приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития.

Сейчас на Дальнем Востоке сформировано 53 агломерации земельных участков, которые в перспективе могут стать новыми населенными пунктами. Уже состоялись первые сходы граждан, на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты - два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области, такие решения приняты самими получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций "дальневосточных гектаров" расширят границы существующих населенных пунктов.

Выбор деятельности

"Выбор деятельности, которую могут вести граждане на своей земле, не ограничен, человек может строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Можно делать все, что не запрещено законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства, либо подъемные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы специалистами Агентства по развитию человеческого капитала", - цитируют министра в пресс-службе Минвостокразвития.

Почти 40% получателей гектаров будут строить индивидуальные жилые дома, около 23% - заниматься сельским хозяйством, почти 15% - садово-огородным хозяйством, около 14% граждан взяли землю для рекреационных проектов, порядка 9% - для целей предпринимательства.

Тем, кто еще не определился с видом деятельности на своем участке, могут помочь типовые бизнес-планы, разработанные Агентством по развитию человеческого капитала и размещенные на сайте агентства, сообщает пресс-служба. Уже сейчас там размещены бизнес-планы по выращиванию ягод, организации пункта сбора и обработки дикоросов, открытию лесопильного производства, детского лагеря, мини-пекарни, мебельного производства.

Коррективы в закон

По словам министра, отдельное внимание Минвостокразвития РФ уделяет совершенствованию закона о "дальневосточном гектаре".

"Свои предложения вносят парламентарии, региональные власти, общественность и сами граждане. Наш главный принцип: закон для жизни. Закон должен работать так, чтобы нашим гражданам было удобно выбирать и оформлять землю, чтобы как можно больше граждан смогли получить свой гектар и приехать на Дальний Восток", - отметил Галушка, его слова приводит пресс-служба.

Министр уточнил, что в конце 2016 года было внесено 22 поправки, сейчас одобрены еще 65 новых. "Благодаря этому для предоставления "дальневосточного гектара" было открыто больше территорий, а значит, больше людей смогли выбрать и реализовать свое право на землю", - подчеркнул министр.

Закон о "дальневосточном гектаре" начал действовать в июне 2016 года, граждане могут взять гектар один раз в безвозмездное пользование на пять лет, по истечении этого срока земля при соблюдении ряда условий может стать собственностью получателя. Срок действия закона - до 2040 года.