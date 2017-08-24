В Калининградской области избирательные участки оборудуют подъемниками для инвалидов

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Избирательные участки в Калининградской области, на которых будет проходить голосование на предстоящих в сентябре выборах, оборудуют подъемниками для инвалидов и других маломобильных групп населения, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной Общественной палаты.

По словам представителя пресс-службы, члены ОП региона совместно с представителями облизбиркома и регионального Министерства по социальной политике провели проверку на доступность избирательных участков для маломобильных групп населения, по итогам которой было принято такое решение. Речь идет о 58 избирательных участках в Калининграде и области, помещения которых расположены выше первого этажа.

"В итоге принято решение, что 31 участковые избирательные комиссии будут оборудованы подъемниками и ступенькоходами: девять из них на постоянной основе, а 22 ступенькохода в день выборов предоставит Министерство социальной политики Калининградской области. На 19 участках будут привлечены волонтеры, которые при необходимости помогут избирателям подняться в помещения для голосования", - сказал собеседник.

Он отметил, что решен вопрос о переводе восьми избирательных участков на первые этажи зданий, на 50 нет технических возможностей для этого.

В единый день голосования, 10 сентября, в Калининградской области будет открыт 541 избирательный участок. Для проверки на доступность для избирателей были выбраны помещения, расположенные на втором этаже и выше, и не оборудованные специальными подъемниками.