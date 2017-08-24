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Левитин: развивать Балаклавскую бухту будут с учетом мнения жителей Севастополя

В стране
24 августа, 17:58 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 24, августа. /ТАСС

Помощник президента РФ также отметил, что бухта должна стать центром притяжения как для российских, так и для иностранных туристов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Развивать район Балаклавской бухты, поручение по которой дал в 2016 году президент РФ Владимир Путин, будут с учетом мнения жителей Балаклавского района города Севастополя. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин по итогам своего визита в город.

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По его словам, бухта должна стать центром притяжения как для российских, так и для иностранных туристов, но при этом остаться доступной для местных жителей.

"Важно обеспечить доступность жителей Балаклавы и всего Севастополя к этому чуду природы", - пояснил помощник президента.

Он добавил, что в четверг в ходе совещания по развитию бухты рассматривался вопрос развития пляжных территорий, а также было уделено внимание проблеме ее доступности для водных транспортных средств, которые принадлежат местным жителям.

Как сообщалось ранее, в 2016 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о разработке предложений по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Согласно проекту, в ней планируется построить 650 мест для стоянок яхт, судоремонтный комплекс, объекты инфраструктуры для туристов. Объем инвестиций в развитие бухты составит порядка 10 млрд руб. до 2023 года.

В советское время, а также в постсоветский период до 1993 года бухта использовалась как военный объект - здесь стояли суда Черноморского флота и базировались корабли пограничных войск.

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