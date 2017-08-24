Росприроднадзор разрешил выпустить из питомника в Якутии 30 лесных бизонов

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ЯКУТСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Росприроднадзор дал разрешение на выпуск 30 лесных бизонов из питомника "Тымпынай" Горного района Якутии в естественную среду обитания. Об этом в четверг сообщили в дирекции биоресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды республики.
"Мы получили разрешение Росприроднадзора на выпуск 30 лесных бизонов - 22 взрослых особей и восьми телят, рожденных в этом году, из питомника "Тымпынай" в естественную среду обитания. Теперь на законных основаниях разрешено приступить к исполнению следующего этапа реакклиматизации лесных бизонов в Якутии", - отметили в дирекции.
По словам директора бизонария "Усть-Буотама" Семена Егорова, бизоны хорошо прижились в Якутии в условиях Крайнего Севера. "Падеж животных у нас составляет лишь 4%. В Канаде, где содержится более 400 голов бизонов, падеж составляет 13%. Поэтому у нас показатели лучше", - сказал он.
Первая партия бизонов на 30 голов была привезена в Якутию в 2006 году из Канады в рамках проекта по расширению ареала распространения животных и для дальнейшего сохранения и размножения популяции. На данный момент в Якутии поголовье лесных бизонов составляет 179 особей. Животные содержатся в двух бизонариях на территории Хангаласского и Горного районов.
Конечным итогом проекта является восстановление исторического ареала лесных бизонов на территории Якутии, а главная задача - увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости. Кроме того, при условии достижения достаточного поголовья в проживающих свободно популяциях животные будут использованы в качестве охотничьего вида и в сельскохозяйственном производстве на территориях, малопригодных для развития животноводства.